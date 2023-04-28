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  •   Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!

Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!

Kripto para analisti Kaleo, altcoin'lerin ağır kayıplar verebileceği konusunda yatırımcıları uyarırken bir altcoin'in yükselmesini bekliyor. İşte o altcoin.
16:45
28 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son haftalarda Bitcoin‘in (BTC) kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetini gösteren BTC.D grafiğinin yükseldiği görülürken ünlü kripto para analisti Kaleo, altcoin’lerin ağır kayıplar verebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Analist, bir altcoin’in ise aykırı hareket ettiğini belirterek patlama yapmasını beklediğini söyledi. İşte BTC.D için yaptığı değerlendirmede ve radarındaki o altcoin.

Bitcoin’in Piyasa Üzerindeki Hakimiyetinin Yüzde 52’ye Yükselmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetinin (BTC.D) artmaya devam edeceğini ve bunun altcoin’ler için olumsuzluklara neden olabileceğini söyledi. Yükselen bir BTC.D grafiği, Bitcoin’in altcoin’lerden daha hızlı bir oranda değer kazandığını gösterir. Analiste, BTC.D için yaptığı değerlendirmede “Bitcoin hakimiyeti, Shanghai güncellemesinin ardından gördüğümüz mini altcoin rallisi sonrasında yükselişini sürdürdü. BTC.D, Aralık ayından bu yana konuştuğumuz hedef aralık olan yaklaşık yüzde 52’ye kadar net bir direnç olmadan kanalın üzerine geri dönüyor.” dedi.

Bu yazının hazırlandığı sırada 29 bin 246 dolardan işlem gören Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti yüzde 48,62 seviyesinde bulunuyor.

Kaleo’ya göre, Bitcoin’in hakimiyetindeki artış paranın altcoin’lerden daha çok BTC’ye akmasına neden olacak:

Bu durum Bitcoin’in piyasa için bir para kara deliği olmaya devam etmesi ve altcoin’lerin çoğunun kan kaybedeceği anlamına geliyor. Elbette aykırı değerler olacaktır ve altcoin’ler ABD doları karşısında hala yükselebilir ancak BTC açık bir şekilde yarışı önde götürecek.

Bitcoin hakimiyetini yorumlamasının ardından Ethereum‘a (ETH) geçen Kaleo, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda altcoin’in kısa vadede Bitcoin karşısında değer kaybetmeye devam etmesini bekliyor:

ETH, Shanghai güncellemesinin ardından güzel bir ralli yaptı, ancak o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düştü. Hala bu başlığın başındaki Aralık 2022 hedeflerine doğru bir düşüş bekliyorum. BTC’nin 30 bin dolar ila 40 bin dolar aralığına tırmanışa geçmesiyle bu değer kaybının hızlanmasını bekliyorum.

ETH/BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,3 düşüşle 0.064 BTC’den (bin 923 dolar) seviyesinde bulunuyor. Kaleo’nun paylaştığı ETH/BTC grafiğine bakıldığında işlem çiftinde bir sıçrama olmasından önce 0.056 BTC’nin altına düşmesini öngördüğü görülüyor.

Analistin Radarındaki o Altcoin: INJ

Analist, Bitcoin’e karşı güç gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirterek bir merkeziyetsiz borsa olan Injective‘in yerel varlığı INJ’nin yükselmesini bekliyor. Kaleo’ya göre INJ, Bitcoin’e karşı güç göstermeye devam eden bir aykırı değer gibi görünüyor. Altcoin‘in 10 dolar seviyesini geçebileceğini öngörüyor.

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