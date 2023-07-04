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  •   Piyasa Değerinde Çarpıcı Düşüş: Popüler Stablecoin’deki Kan Kaybı Devam Ediyor!

Piyasa Değerinde Çarpıcı Düşüş: Popüler Stablecoin’deki Kan Kaybı Devam Ediyor!

Özet

  • Mart 2023'ten bu yana kan kaybetmeye devam eden USDC'nin piyasa değerinde, 1 Temmuz'da keskin bir düşüş görüldü.
  • USDC'nin piyasa değeri, 1 Temmuz'da 27,34 milyar dolara kadar geriledi.
  • Popüler stablecoin'in yazının yazıldığı zaman dilimi içerisindeki piyasa değeri ise mevcut durumda 27,64 milyar dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
4 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mart 2023 tarihlerinde geçici olarak da olsa 1 dolarlık stabilitesini kaybetmesinin ardından USDC, Mart aylarından bu yana istikrarlı bir şekilde kan kaybetmeye devam etti. USDC’nin piyasa değeri, son 1 haftalık zaman dilim içerisinde gerçekleşen çarpıcı bir düşüşün ardından CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre haftanın ilk gününde 27,35 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi.

USDC’nin Piyasa Değeri, 27,35 Milyar Dolara Geriledi

USDC‘yi ihraç eden şirket olan Circle‘ın iflas eden Silicon Valley Bank’ta (SVB) 3,3 milyar dolarlık rezerv tuttuğunun anlaşılmasıyla birlikte USDC, 2023’ün Mart aylarından bu yana çalkantılı bir sürece girdi. Geçici bir süreliğine de olsa bu süreçte 1 dolarlık stabilitesini kaybeden USDC, son aylarda da istikrarlı bir şekilde kan kaybetmeye devam etti.

Ancak son aylarda kan kaybetmeye devam eden USDC‘nin piyasa değerinde, Temmuz ayının birinci gününde de keskin bir düşüş gerçekleşti. USDC’nin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1 Temmuz’da neredeyse son yılların en düşük seviyeleri olan 27,35 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. 2022 yılının ortalarında 51 milyar doları aşan USDC’nin piyasa değeri mevcut durumda ise yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 27,64 milyar dolar.

USDT’nin Artan Piyasa Hakimiyeti

USDC‘dek kriz, mevcut piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin en büyük stabil kripto para birimi olan USDT‘nin güç kazanmasına neden oldu. New York regülatörlerinin de Paxos’a BUSD ihracını durdurma emri yollamasının ardından Binance USD de USDC’ye benzer bir kriz yaşadı. Böylece bu süreçte lider stablecoin USDT’nin piyasa değeri ve pazar hakimiyetinde önemli bir artış meydana geldi.

Ancak piyasa değeri ve pazar hakimiyetindeki artışlara karşın USDT ihraççısı Tether, ABD’li regülatörler başta olmak üzere çok sayıda düzenleyicinin radarına girmiş ve eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Tether’in yeterli nakit rezerv bulundurmadığı ve şirketin şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmadığına yönelik eleştiriler gündeme gelmiş ve Tether şirketi birçok kez eleştirilere cevap verse de yatırımcının kafasındaki soru işaretini tam olarak giderememişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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