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Peter Brandt Bu Kripto Paraya İşaret Etti! Kritik Noktada!

Bu bölgenin altında kapanışlar olmamalı, Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altcoin hakkında konuştu.
19:50
21 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen analist Peter Brandt kısa süre önce gündemine popüler bir altcoini aldı. Birçok düşüşten önce uyarılar yayınlayan analist özellikle BTC düzeltmelerinde başarılı tahminlerde bulundu. Peki radarına aldığı ve uyarı yayınladığı yeni altcoin hangisi? İşte detaylar.

Shiba Inu (SHIB) Uzman Yorumu

Efsanevi analist Peter Brandt kısa süre önce bir Shiba Inu (SHIB) grafiiği yayınladı, buna göre popüler meme token bir ters OBO (omuz, baş, omuz) paterni oluşturdu. Bu model yaygın olarak bir eğilimin tersine çevrilmesinin bir göstergesidir. Shiba Inu (SHIB) orta vadede önemli bir ralli yaşadı ve en büyük 12’nci kripto para oldu. Bununla birlikte, son yükseliş trendinin ardından SHIB bir haftadan kısa bir sürede tüm etkileyici kazanımlarını sildi. Dogecoin rakibi meme token, Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere diğer büyük kripto para birimleri ile düşüş yaşadı.

Peter, eğer SHIB trend çizgisi desteğinin üzerinde kalmayı başarırsa yükseliş momentumunun yeniden kazanılabileceğini düşünüyor. Böyle bir durumda yeni oluşan formasyon bir satın alma fırsatına işaret edebilir. SHIB eğer boyun çizgisinin altında kırılırsa, bir satın alma fırsatına işaret edebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu temalı kart oyunu Vietnam’da piyasaya sürüldü ve oldukça ilgi gördü. Fiyat yükselişinin temelinde bu gelişmenin olduğu düşünülüyor. En popüler ikinci meme token yazı hazırlandığı sırada 0,0000132 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi ise son 24 saatte %40 düştü. 7,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle SHIB, en büyük 12’nci kripto para konumunu koruyor. Hacim düşüşü ise kripto para piyasalarının geneline hakim, hafta sonu ve Bitcoin’in kararsız duruşu yatırımcıları tedirgin ediyor.

28 Ekim tarihinde 0,00008845 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirleyen altcoin, bugün tepe noktasının %85 aşağısında alıcı buluyor. Son 30 gün içinde SHIB Token 0,00001034 dolar ile 0,00001774 dolar arasında hareket etti.

Kalıplaşmış meme token algısını değiştiren SHIB, bugün Dogecoin’in attığı ekosistem oluşturma adımlarının da fitilini ateşlemişti. NFT, DeFi, oyun ve daha birçok alanda varlık gösteren SHIB, kendi topluluğunu iyi biçimde kullanarak ekosistemini büyütmeye çalışıyor. Bu büyüme uzun vadede SHIB fiyatına da yansıyabilir. Dogecoin ise kendi blockchain uygulamalarını üreterek topluluğuna sunma fikrini son birkaç aydır uygulamaya çalışıyor. Şimdilik Dogechain üzerinde çalışıyorlar ve yakında DOGE ordusunun geliştiricileri burada uygulamalar geliştirebilecek.

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