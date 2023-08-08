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  •   PayPal’ın Stablecoin Hamlesi Sonrası ABD Temsilciler Meclisi Üyesinden Regülasyon Çağrısı!

PayPal’ın Stablecoin Hamlesi Sonrası ABD Temsilciler Meclisi Üyesinden Regülasyon Çağrısı!

Özet

  • - Ödeme devi PayPal, dün yaptığı önemli bir açıklama ile PayPal USD isminde bir stablecoin başlatacağını duyurdu.
  • - ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • - Stablecoin'lerin potansiyellerine ulaşmasını sağlamak adına net düzenlemelerin ve tüketici korumalarının şart olduğunu dile getiren McHenry, Kongrenin önemine vurgu yaptı.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
17:40
8 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Ödeme devi PayPal’ın değeri ABD dolarına sabit bir stablecoin olan PayPal USD’yi (PYUSD) başlatacağını duyuruması ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. McHenry, açıklamasında stablecoin’lerin potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için net düzenlemeler ve güçlü tüketici korumalarının şart olduğunu vurguladı.

Ödeme Devi PayPal’dan Stablecoin Hamlesi

Kripto ekosisteminin seneler içerisinde büyümesiyle birlikte her geçen gün daha çok sayıda kurumsal şirket bu alanda çeşitli çalışmalar yürütmeye ve çeşitli yatırımlar yapmaya başladı. Her geçen gün daha çok sayıda kurumsal şirket, Blockchain teknolojisine ve kripto para birimlerine yönelik çalışmalarına hız kazandırırken ödeme devi PayPal’dan da yeni bir stablecoin hamlesi geldi.

Ödeme devi PayPal, değeri ABD dolarına sabit stablecoin’i PayPal USD’yi (PYUSD) duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, PayPal’ın stablecoin hamlesinin ardından konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kripto regülasyonlarına ilişkin bir çağrıda bulunan McHenry, Kongrenin stablecoin‘lere ilişkin kapsamlı dijital varlık düzenlemesi sağlamak için mevzuat çıkarması her zamankinden daha önemli olduğunu altını çizdi. McHenry, kripto para düzenlemelerine ilişkin yürütülen çalışmalarda da önemli ilerlemelerin olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesinden Regülasyon Çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, stablecoin‘lerin tam anlamıyla potansiyellerine ulaşabilmesi adına net düzenlemelerin ve güçlü tüketici korumalarının şart olduğunu dile getirdi ve Kongrenin önemine işaret etti:

“Stablecoin’lerin tam potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için net düzenlemeler ve güçlü tüketici korumaları şarttır. Bu yüzden Kongre’nin, özellikle stablecoin’ler için kapsamlı dijital varlık düzenlemesi sağlamak için mevzuat çıkarması her zamankinden daha önemli.”

Kongrenin ABD’nin geleceğin finansal sistemine liderlik etmesini sağlamak için yasama konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren McHenry, Amerika Birleşik Devletleri’nin dijital inovasyonun öncülerinden biri olabilmesi adına önemli bir yol ayrımında olduklarını vurguladı ve kripto düzenlemelerinde de önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti.

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