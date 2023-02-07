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PancakeSwap Son Durum: CAKE Yorumları

Analistler son zamanlarda DEX coin’leri ile ilgili yorumlarını artırmış görünüyor. PancakeSwap (CAKE) de bu coin’ler arasında yer alıyor.
15:22
7 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analistler son zamanlarda DEX coin’leri ile ilgili yorumlarını artırmış görünüyor. PancakeSwap’in yerel kripto para birimi CAKE de bu coin’ler arasında yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre sunduğu düşük ücretler ve yüksek likidite platformu dikkat çekici hale getirirken CAKE’in bu durumdan nasıl etkileneceği merak ediliyor. CAKE ile ilgili son duruma ve yorumlara göz atalım…

PancakeSwap (CAKE) Son Durum

747,7 milyon dolarlık piyasa değeri ile en büyük 62. coin konumunda bulunan CAKE, yazının kaleme alındığı sırada 4,52 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 2 oranında  artış kaydeden CAKE’in son 1 ayda yüzde 37 oranında yükseldiği görülüyor.

Analistlerin açıklamalarına göre Şubat 2023’ün başından itibaren CAKE, üst trend çizgisini kırarak ve önceki boğa bayrağı formasyonundan çıkarak bir yükseliş eğilimi sergiledi. Token şu anda artan bir ivmeyle önceki direnç seviyesine doğru yükseliyor gibi görünüyor. CAKE, mevcut engelini aşmayı hedefliyorsa bir miktar daha güç toplaması gerekiyor.

CAKE Yorumları

Binance Labs, Haziran 2022’de PancakeSwap’a önemli bir yatırım yaptı. Pancake, Binance Chain’in güçlü bir destekçisi olduğu için bu yatırım, Pancake’in Binance Chain’e verdiği kredileri finanse ediyor.

Ayrıca, PancakeSwap %0,2 ile uygun ücretlere sahip ve yatırımcılar için daha fazla işlem ve daha yüksek kâr marjı sağlıyor. Düşük ücretleri nedeniyle PancakeSwap, projeyi güçlü bir şekilde destekleyen canlı bir topluluk oluşturduğu için de dikkatleri çekiyor.

Bunlara ek olarak bu gelişmelerin CAKE fiyatına etkisinin olması beklense de şu an için piyasada süren belirsizlik sebebiyle DEX coin’in akıbeti ile ilgili net bir yorum yapmak doğru olmayabilir.

Dolayısıyla her ne kadar yükseliş beklentisi olsa da yatırımcıların belirsiz piyasa koşullarında temkinli olmasında fayda var.

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