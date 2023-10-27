OpenAI, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor

Yapay zeka şirketi OpenAI, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni bir yapay zeka ekibi kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada yeni kurulacak bu ekibin, yapay zeka teknolojilerinden kaynaklanabilecek potansiyel riskleri değerlendireceği ve potansiyel risklere karşı çeşitli önlemler almak adına çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

OpenAI Şirketi, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, piyasaya sürülmesinin ardından oldukça kısa bir süre içerisinde küresel ölçekte geniş bir kullanıcı tabanına ulaştı. ChatGPT’nin bu kadar kısa süre içerisinde geniş bir kullanıcı tabanına ulaşması, yapay zeka teknolojilerinin yeniden yoğun bir şekilde gündem olmasına neden oldu.

Yapay zeka, bu süreçte yeniden kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Birçok ülke, inovasyonu teşvik etme yönünde önemli adımlar atsa da aynı zamanda yapay zeka teknolojilerinin olası risklerini değerlendirmek adına da çalışmalar yürütmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da geçmiş aylarda birçok kez yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerini değerlendirebilmek adına Beyaz Saray’da teknoloji endüstrisinden çok sayıda isimle bir araya geldi. Öte yandan Birleşik Krallık da 1-2 Kasım’da düzenlenmesi planan yapay zeka güvenliği zirvesi için hazırlıklara başladı.

Her geçen gün daha çok sayıda ülke yapay zeka teknolojilerine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütmeye başlarken yapay zeka şirketi OpenAI‘dan da bu bağlamda yeni bir adım geldi. OpenAI, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu duyurdu.

Yapay Zeka Teknolojilerinin Potansiyel Riskleri Değerlendirilecek

ChatGPT’nin geliştiricisi olan yapay zeka şirketi OpenAI, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni bir yapay zeka ekibi kurduğunu duyurdu. Yapılan duyuruda yeni kurulacak hazırlık ekibinin, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerinin değerlendirilmesi ve potansiyel risklere karşı önlemlerin alınması için çalışacağı ifade edildi. OpenAI tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: