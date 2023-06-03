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OpenAI, Yapay Zeka Odaklı Siber Güvenlik Girişimlerini Desteklemek İçin 1 Milyon Dolarlık Hibe Programı Başlattı

Özet

  • ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI şirketi, 1 milyon dolarlık hibe programı başlattığını duyurdu.
  • Başlatılan siber güvenlik hibe programının ana amacının, yapay zeka odaklı siber güvenlik projelerinin desteklenmesi olduğu ifade edildi.
  • OpenAI, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, desteklenmesi planlanan siber güvenlik projelerine ilişkin bir perspektif çizdi.
22:40
3 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin geliştiricisi OpenAI şirketi, yapay zeka odaklı siber güvenlik girişimlerini desteklemek amacıyla 1 milyon dolarlık hibe programı başlattı. OpenAI’ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, başlatılan 1 milyon dolarlık hibe programının ana amacının yapay zeka odaklı siber güvenlik girişimlerini desteklemek ve bu alanda yapılan çalışmaları güçlendirmek olduğu ifade edildi.

OpenAI’dan 1 Milyon Dolarlık Hibe Programı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaştı. ChatGPT’nin bu popülaritesi, kripto endüstrisi başta olmak üzere pek çok sektörde yeniden bir yapay zeka furyasının başlamasına neden oldu. Kripto ekosisteminde kısa süre içerisinde çok sayıda yapay zeka odaklı proje geliştirildi ve çok sayıda kripto para birimi piyasaya sürüldü. Ancak yeniden yapay zeka furyasının başlamasıyla beraber bu alandaki çeşitli riskler ve güvenlik açıkları da gündeme geldi.

Bu bağlamda OpenAI‘dan yapay zeka odaklı siber güvenlik çalışmalarına ilişkin yeni bir adım geldi. OpenAI, yapay zeka odaklı siber güvenlik projelerini desteklemek adına 1 milyon dolarlık bir hibe programı başlattığını duyurdu.

Yapay Zeka Odaklı Siber Güvenlik Projeleri Desteklenecek

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketi, resmi web sitesinden yeni hibe programını duyurdu. OpenAI, yapay zeka odaklı siber güvenlik girişimlerini desteklemek adına 1 milyon dolarlık hibe programı başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, hibe programının ana amaçlarının yapay zeka odaklı siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalara katkı sağlamak olduğu ifade edildi.

OpenAI, başlatılan hibe programına ilişkin detayları resmi web sitesinde açıkladı. Ayrıca OpenAI ekibinin de geliştirdiği birçok proje fikrine dikkat çekildi ve destek verilmesi planlanan projelere ilişkin bir perspektif çizildi.

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