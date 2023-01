Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen analitik şirketi Santiment çarpıcı bir rapor yayımladı.

Santiment: Yatırımcı Davranışı ve Fiyat Hareketleri!

Kripto para piyasası gerek makro ekonomik şartlar gerekse de sektör içindeki krizler nedeniyle zor günler geçiriyor. Bitcoin, yatay yönde hareket ederken, yeniden 17.000 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor. CoinMarketCap’e göre, kripto para piyasasının değeri son 24 saatte %0,02 artarak 824,17 milyar dolara ulaştı. BTC’nin piyasadaki hakimiyeti ise son 24 saatte %0,02 arttı ve an itibariyle %39,60 seviyesinde bulunuyor. Önde gelen analitik şirketi Santiment bugün Bitcoin ve altcoin’lere dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Rapora göre, Bitcoin, Binance Coin (BNB) ve Cardano‘ya (ADA) yönelik yatırımcı ilgisi azalırken, trader’lar Ripple (XRP) ve Ethereum’a (ETH) yöneliyor. Ancak, rapor oldukça önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Geçmiş veriler incelendiğinde, Santiment yatırımcı ilgisini kaybeden projelerin ortalama olarak daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

XRP ve ETH fiyatları, son 24 saat içinde düştü. XRP fiyatı %0,48’lik düşüşün ardından an itibariyle 0,3408 dolardan işlem görüyor. ETH’nin fiyatı, son 24 saatte %0,13 düştükten sonra an itibariyle 1.263,84 dolardan işlem görüyor. BTC, BNB ve ADA fiyatları ,se yükseldi. BTC‘nin fiyatı %0,04 arttı ve an itibariyle 16.948,68 dolardan işlem görüyor BNB, %0,06’lık hafif bir artışın ardından 260,99 dolardan işlem görüyor. ADA’nın fiyatı ise son 24 saatte %0,21 arttı ve an itibariyle 0,2773 dolardan işlem görüyor.

Sona Ermeli..!

Sektördeki ortak görüş, iflas ve likidite krizlerine neden olan domino etkisinin sona ermesi ve Fed‘in mevcut para politikasından geri adım atmasının en büyük faktörler olduğu yönünde. Piyasadaki temkinli iyimserlik, devam ediyor. Kripto paralar, 2022’de krizler ve iflaslar nedeniyle gündemden düşmedi. Terra gibi bir ekosistemin çökmesi şok etkisi yaratırken, Celsius iflas etti. FTX’in ifası ise ateşe benzin döktü.

Geçen sene bu zamanlar, Bitcoin 46.000 dolar seviyesinde idi. Bitcoin, an itibariyle 16.789 dolardan işlem görüyor. Ancak yaşanan krizler ve çöküş, iyimser bir tablonun çizilmesine engel olmuyor. Birçok uzman, piyasasın geçmişte olduğu gibi toparlanacağına ve 2023’te işlerin rayına oturacağına inanıyor. Ancak, bazıları ise FTX’in yarattığı domino etkisinin yayılacağına ve durumun daha da kötüleşeceğini iddia ediyor.