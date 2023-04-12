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  •   Önce Kurucusu Tutuklandı FUD’u Şimdi de Bu! Binance’den O Altcoin İçin Sürpriz Karar!

Önce Kurucusu Tutuklandı FUD’u Şimdi de Bu! Binance’den O Altcoin İçin Sürpriz Karar!

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in ABD kolu Binance US, aldığı sürpriz bir kararla popüler altcoin'i delist edeceğini duyurdu.
10:29
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) TRON’un kurucusu Justin Sun’a açtığı soruşturma dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in ABD kolu Binance US’in TRX’i delist etmesine neden oldu. Delist haberi Sun’ın 11 Nisan’da tutuklandığının iddia edilmesi ve bunun basitçe bir FUD haberi olduğunun anlaşılmasından hemen sonra gelmesi ise büyük sürpriz oldu.

Binance Hamlesinin Ardından TRX’in Başı Büyük Belada

Binance’in ABD kolu Binance US, Justin Sun’ın TRX’nin ticaret platformundan kaldırılacağını duyurdu. Binance US, listelediği kripto paraların çeşitli faktörlere dayalı periyodik incelemesinde TRON‘u (TRX) 18 Nisan 2023 tarihinde delist etme kararı aldığını açıkladı.

Delist kararına gerekçe olarak TRX’in yüksek risk taşıdığı ve kripto para ekosistemi için sağlıksız göründüğü gösterildi. Bu, TRX’in artık ABD’deki düzenleyici standartların karşılayamadığı anlamına geliyor. Dev kripto para borsası ayrıca yaptığı incelemelerin sonucunda TRX ile birlikte Spell‘i (SPELL) de delist edeceğini açıkladı.

Bazı piyasa gözlemcileri Binance US’in TRX için aldığı delist kararını Binance’in de takip edebileceğine işaret ederek altcoin’in yatırımcılarının dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaya başladı.

TRX Fiyatı Düşüşe Geçti

Binance US’in yaptığı delist duyurusu beklendiği gibi TRX fiyatında düşüşe neden oldu. Duyurunun ardından TRON ağının yeral varlığı TRX’in fiyatı yüzde 5’in üzerinde düştü.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, TRX’in fiyatının gün içinde kaydettiği yüzde 5,21 düşüşle 0,06383 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Öte yandan TRX’in gün içindeki işlem hacmi de haber akışı ile sert şekilde yükselmiş durumda. Veriler, TRX’in işlem hacminin son 24 saatte yüzde 80’in üzerinde arttığını ve 415 milyon doların üzerine çıktığına işaret ediyor.

TRX, şu an için 5.79 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 15’nci kripto para.

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