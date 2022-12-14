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Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, akıllı sözleşme protokolü Solana’nın (SOL) teoride Cardano ağının bir yan zinciri (side-chain) haline getirilebileceğini, bunun onun için çok daha olacağını öne sürdü.

Cardano’nun Yan Zincir Modeli

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, yeni bir YouTube AMA oturumu sırasında, Cardano’da yan zincir ortaklıklarının nasıl göründüğünü ortaya koydu. altı yıldır bunun hakkında konuştuklarını, düşündüklerini ve buna doğru evrildiklerini belirten Hoskinson şunları söyledi:

Bir ana zinciriniz ve bir yan zincir aileniz var ve bunların her biri farklı şeyler yapıyor. Cardano’nun yan zincir modeli, bir yan zincir gelip ağa bağlanırsa, bu yan zincirin ana zincirin bir ortağı olmasıdır. Ana zincir güvenlik sağlar, altyapı sağlar, bir ekosistem sağlar ve likidite sağlar. Cardano 200’den fazla borsada listeleniyor, yani tüm bu ölçeğe sahipsiniz ve bunun karşılığında ortak zincir, enflasyonu bu zincir içinde bir bağlantı noktası olan madencilere ödemek yerine, enflasyonu (blok ödüllerini) hisse havuzu operatörlerine ve ADA sahiplerine ödüyor, çünkü Cardano yan zincirin güvenliğiyle ilgileniyor.

Cardano’nun kurucusu, bir yan zincirin kendi hesaplama modeline, kendi veri kullanılabilirliği kavramına, kendi ağ yığınına ve kendi mutabakat algoritmasına sahip olabileceğini belirterek sözlerini sürdürdü.

Solana’nın Cardano Ağına Taşınması Fikri

Hoskinson, Solana’nın Cardano ile işbirliği yapması halinde çok daha iyi bir konumda olacağını iddia etti. Cardano kurucusu, “Solana‘yı alabilir, mevcut mutabakat algoritmasını 25 kat daha hızlı ve hiçbir zaman çökmeyen bir algoritmayla değiştirebilir, onu bir Cardano yan zinciri haline getirilebilir. Solana bunu sürdürmek için ADA sahiplerine ödeme yapar (muhtemelen şu anda ödediklerinden daha düşük bir enflasyon oranında). Artık güvenlik konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz ve tüm bu merkeziyetsiz uygulamaları buraya taşınır ve daha iyi güvenilirlik ve güvenlik elde ederler ve daha hızlı olurlar.” dedi.

Ekim ayında Hoskinson, piyasa değeri bakımından en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’in (DOGE) Cardano için bir yan zincir haline gelmesi fikrini ortaya atmıştı.