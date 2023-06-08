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Avustralya’nın Commonwealth Bankası (CBA), kripto borsalarına yapılan belirli ödemeleri reddedeceğini veya geçici olarak bekleteceğini açıkladı. Banka, eylemi için dolandırıcı riskini gerekçe gösterdi.

Banka’dan Kripto Para Açıklaması Geldi

CBA 8 Haziran’da yaptığı açıklamada, bu tür ödemeleri reddedeceğini veya 24 saat bekleteceğini söyledi. Banka, yeni yönergeden hangi borsaların veya ödeme türlerinin etkileneceğini belirtmedi. Banka ayrıca, kripto para birimi satın almak için kripto borsalarına ödeme gönderen müşterilere aylık 10.000 AUD (6.650 dolar) sınırının önümüzdeki aylarda uygulanacağını söyledi. Bu durum kripto paralar adına nakit girişini Avustralya özelinde yavaşlatabilir.

CBA’nın dolandırıcılık yönetimi hizmetleri genel müdürü James Roberts’a göre, dünyanın dört bir yanındaki dolandırıcılar kripto paralara olan ilginin artmasından faydalanıyor. Bu dolandırıcılıklar sıklıkla meşru yatırım fırsatları kılığına bürünerek kullanıcı fonlarını kripto borsalarına yönlendiriyor. Bankanın sınırlama getirme kararı, müşterilerini bu tür dolandırıcılık operasyonlarının kurbanı olmaktan korumayı amaçlıyor.

Banka ayrıca emrin sürekli incelemeye tabi olacağını ve emrinin etkisini izlemeye devam edeceğini söyledi. Banka bu prosedürleri uygulayarak kripto işlemleriyle ilgili riskleri sınırlamayı ve müşterilerinin varlıklarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Binance Yasaklanmıştı!

Geçtiğimiz ay, bir başka büyük Avustralya bankası olan Westpac, kullanıcılarının kripto borsası Binance ile işlem yapmasını yasakladı. Bu haftanın başlarında, iki büyük küresel borsa, Binance ve Coinbase, Amerikan menkul kıymetler düzenleyicisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından davalarla suçlandı. Avustralyalılar ise 2022’de kripto dolandırıcılığı yüzünden milyonlar kaybetmişti.

Ulusal rekabet düzenleyicisi Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Nisan ayında yayınladığı bir raporda, 2022 yılında yaklaşık 4.000 Avustralyalının Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kullanırken paralarını dolandırıcılara nasıl kaptırdığını ortaya koydu.

Bu kripto dolandırıcılıkları, dolandırıcı suçluların 2022 yılında 148,4 milyon dolar (221,3 milyon AUD) kadar para elde etmesiyle sonuçlandı. Avustralyalılar kripto dolandırıcılığı nedeniyle 2021’de 56,3 milyon dolar (84 milyon AUD) ve 2020’de 20,5 milyon dolar (26,5 milyon AUD) değerinde fon kaybetmişti.