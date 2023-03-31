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Olumsuz Piyasa Koşullarına Rağmen Bitcoin’de 2x Yapan Analist: Bu Olursa İşimiz Biter!

2022'de Bitcoin'in (BTC) ulaşacağı dip fiyatı doğru bir şekilde öngörerek yatırımcıların dikkatini çeken anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto para için son analizini paylaştı.
13:06
31 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’de Bitcoin‘in (BTC) ulaşacağı dip fiyatı doğru bir şekilde öngörerek yatırımcıların dikkatini çeken anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto para için son analizini paylaştı.

“Bitcoin 22 Bin Doların Altına Düşerse Olursa İşimiz Biter”

Anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, yeni TechnicalRoundup videosunda, Bitcoin’de yükseliş trendinin sürmesini beklediğini ve bunun nedeninin haftalık ve aylık grafiklerdeki görünüm olduğunu söyledi. DonAlt’a göre, BTC‘nin 22 bin doların altına düşmesi halinde üzerinde durduğu yükseliş senaryosu boşa çıkacak ve geçersiz olacak:

Şimdiye kadar çok iyiydi değil mi? 16 bin dolardan yaptığımız alımlar neredeyse 2 katına çıktı. Ve daha önümüzde epey bir yol var. Aylık grafik oldukça iyi görünüyor. Ancak önümüzdeki iki günde işler korkunç bir şekilde ters gidecek olursa ve 23 bin doların altına düşersek bunu söylediğimi unutun ve sığınaklarınıza saklanın çünkü o noktada hapı yutarız. Ama bunun olacağını pek sanmıyorum. Gerçekçi bir şekilde 20 bin doların üzerinde kaldığımız sürece haftalık fiyat grafiği oldukça iyi görünüyor. Bununla birlikte, yeni geçersiz kılma işlemim 22 bin doların altındaki herhangi bir fiyat hareketi ile olacak. Temelde sahip olduğumuz bu mevcut mumunun altına geri dönersek, bence işimiz biter.

“Yükseliş Trendinin Devam Etmesiyle Bitcoin 35 Bin Doları Görür”

DonAlt, yükseliş trendinin devam etmesi halinde fiyatın önündeki bir sonraki direncin 35 bin dolar olduğunu, bu yüzden beklediği seviyenin bu olduğunu söyledi. Analiste göre Bitcoin’deki yükseliş için bankacılık krizi güçlü bir anlatıya neden oldu:

Banka kurtarmaları temelde kripto paralar için sahip olunabilecek en güzel yükseliş hikayesidir. Kripto paralar bu yüzden var, çoğumuz bu yüzden bu piyasadayız. Temelde birçok insanın dünyada olup bitenlerin gerçekten doğru olmadığına dair gözlerini açıyor. Bu benim hoşuma giden bir anlatıya dönüşüyor. Şu anda güçlü bir anlatımız var ve blok ödülü yarılanmasına (halving) sürecine girerken de güçlü bir anlatımız olacak. Yani sadece halving rallisi gelmiyor, aynı zamanda bunun için güçlü bir anlatımız da var. Yani bu iyi bir kombinasyon.

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