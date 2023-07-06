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Ünlü anonim kripto para analisti Dave the Wave, önemli bir Bitcoin (BTC) metriğinin, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın resmen toparlanma yolunda olduğunu gösterdiğini bu yüzden yükseliş beklediğini açıkladı.

Analistin Gözü Trend Dönüş Göstergesi MACD’de

Anonim kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin’in aylık hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin artık uzun vadede yükselişe işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

Eğer aylık fiyat grafiğindeki MACD göstergesi 2021’in sonunda piyasanın tepe noktasına işaret ettiyse ve bu çoğu kişinin hala aşırı yükselişin sancılarını çektiği bir dönemde, daha sonraki fiyat hareketleriyle teyit edildiyse, o zaman bu durum şu anda daha yüksek fiyatlara doğru geri dönüş yolunda fiyatta bir toparlanma olduğunu gösteren (henüz teyit edilmemiş olsa da) metriğe ekstra ağırlık veya doğruluk katmaz mı?

Analistin verdiği sinyalden hareketle Bitcoin’de yükseliş beklemesine neden olan MACD göstergesi, yatırımcıların olası trend dönüşlerini izlemek için kullandıkları bir momentum göstergesidir. Dave the Wave, MACD göstergesinin geçmişte oldukça yüksek oranda tutarlı bir BTC trend göstergesi olduğunun altını çizdi.

2021’in Mayıs ayında en büyük kripto paranın çökeceğini önceden haber vermesiyle ses getiren ve daha sıkı bir şekilde takip edilmeye başlanan Dave the Wave ayrıca güçlü bir yükselişin ardından Bitcoin’in haftalık MACD’sinde kısa bir duraklamanın söz konusu olduğunu da ekledi.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 30 bin 462 dolardan işlem görüyor. Veriler, BTC fiyatının son 24 saatte yüzde 1,26, son 7 günde yüzde 0,73 ve son 30 günde ise yüzde 18,08 yükseldiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte yılın ilk gününden bu yana fiyat yüzde 87’nin üzerinde yükselmiş durumda.

Şu anda Bitcoin için en yakın destek seviyesi 30 bin dolarda, en yakın direnç seviyesi ise 31 bin dolarda bulunuyor.