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Bitcoin‘in (BTC) olağandışı fiyat hareketleri, dünyanın en büyük kripto parasının volatilitesinin 2020’den bu yanaki en düşük seviyeye inmesi nedeniyle uzmanları şaşkına çevirdi. Çalkantılı fiyat hareketleriyle ün kazanmış olan BTC’nin son günlerdeki alışılmadık bir şekilde istikrarlı oluşu yatırımcıları ve piyasa gözlemcilerini şaşırttı. 2020’nin Ekim ayından bu yana en uzun sakin dönemini yaşayan Bitcoin, fiyatındaki sert iniş ve çıkışlarıyla bilinen ününün aksine, volatilite eksikliği ile karşı karşıya.

Bitcoin’deki Olağandışı Volatilite

Bitcoin’in tipik sert fiyat hareketleri, kripto paranın uzun bir süre kısıtlı fiyat hareketleri yaşamasıyla belirgin bir şekilde yok oldu. Bloomberg verileri, BTC‘nin üst üste 70 gündür günlük yüzde 6’lık bir hareket kaydetmediğini ortaya koyuyor. Bu alışılmadık fiyat istikrarı dönemi, üst üste dört aylık yükselişinin ardından Mayıs ayında yaşanan potansiyel marjinal düşüşle birleştiğinde kripto para dünyasını şaşırttı. Piyasa gözlemcileri, bu olağandışı sakinliğe katkıda bulunan ve henüz çözülmemiş olan siyasi ve parasal belirsizlikler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere işaret ediyorlar.

Bu faktörler arasından ABD’de bir türlü sonuçlanmayan borç tavanı görüşmeleri ve Federal Reserve‘in (Fed) belirsiz faiz politikası gibi çeşitli makro faktörler öne çıkarken, tüm bunlar yatırımcıların temkinli bir yaklaşım göstermesine neden oluyor. ABD’deki borç tavanı çözümüne ilişkin çıkmaz, temerrüde ilişkin genel belirsizliği artıran uzun bir görüşme turuna sahne oluyor.

Buna ek olarak, son Fed toplantı tutanakları, para politikası yapıcıların enflasyonu düşürmek için gereken ek sıkılaştırmaların kapsamına ilişkin belirsizliğini ortaya koydu. Bu süregelen belirsizliklerin ortasında, piyasa katılımcıları bekle ve gör yaklaşımını benimseyerek önemli hamleler yapmadan önce daha fazla netlik beklemeye geçti.

Piyasa uzmanları ve gözlemcileri, borç tavanı görüşmelerinden çıkacak olumlu bir kararın ve Fed’in Haziran ayındaki toplantısından faizin sabit bırakılması gibi iki büyük makro gelişmenin Bitcoin fiyatındaki sessizliği bozacağını ve sert bir ralliye neden olacağını değerlendiriyor.

Bitcoin’in Hareketsiz Arzı ve Piyasa Aktivitesi

Bitcoin‘in fiyatı üst üste üç hafta boyunca 27 bin dolar civarında seyrederek dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Bu görece oldukça dar olan işlem aralığı, düşük zincir üzeri hacimle birleşerek piyasanın hareketsiz kaldığı algısına katkı sağladı. Kripto veri platformu Glassnode’daki analistler, bu dar aralığın ve düşük işlem hacminin son yıllardaki en dar işlem dönemlerinden birine karşılık geldiğini belirtiyorlar. Ayrıca, Bitcoin arzının önemli bir kısmının kripto para cüzdanlarında hareketsiz kalması, piyasa genelindeki hareketliliği daha da sınırlandırıyor.

Öte yandan, Bitcoin Core kısa süre önce en son güncellemesi olan 25.0 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme Bitcoin ağı için bir dizi yeni özellik, hata düzeltmesi ve performans geliştirmesi sunuyor. Sürüm, Bitcoin Core yazılımının genel özelliklerini ve verimliliğini artırmayı, potansiyel olarak kullanıcılara ve ağ katılımcılarına fayda sağlamayı amaçlıyor. Güncelleme, Bitcoin ağının Ordinal’lerinin yeniden canlanmasıyla baş gösteren ölçeklenebilirlik ve işlem hızı endişelerini gidermek için teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyduğu bir zamanda geldi.