Kripto para borsası OKX Web3 uygulamalarının olanaklarını genişletmek amacıyla Hindistan pazarına girmeyi ve yerel çalışanları işe almayı planlıyor. Hindistan’da kripto ticareti yasal olsa da düzenleyici bir çerçeve henüz oluşturulmadı ve hükümet kripto varlıklara %30 vergi uyguluyor. OKX, Hindistan’da Web3’ü geliştirmeyi ve düzenlemeler oluşturulduğunda önde koşmayı hedefliyor.

OKX Hindistan Piyasasına Açılacak

OKX pazarlama müdürü Haider Rafique, şirketin Hindistan’ın geliştirici topluluğuna girerek cüzdan hizmetlerini “katlanarak” büyütmeyi planladığını söyledi. Rafique, şu anda Hindistan’da 200.000 OKX cüzdan kullanıcısı olduğunu ve bunun Hindistan’daki Web3 kullanıcılarının ancak %5’ine denk geldiğini söyledi.

“Topluluk hakkında bilgi edineceğiz. Yerel halkla birlikte çalışacağız ve nereye değer katabileceğimizi bulacağız.”

CoinMarketCap’in güncel verilerine göre OKX hacim bakımından dünyanın en büyük altıncı kripto para borsası. Ayrıca küresel bir genel merkezi bulunmuyor bunun yerine Singapur, Dubai, Hong Kong ve Bahamalar’daki bölgesel merkezlerden çalışıyor. Rafique, şirketin Hindistan’da bir ofis açmayı planlamadığını ancak ülkedeki çalışmalarını yönetmek için yerel çalışanlara güveneceğini söyledi.

Hindistan’da Yasal Düzenleme Henüz Yok

OKX kısa bir süre önce Hindistan’ın güneyindeki Bengaluru kentinde bir APAC Hackathon için blockchain platformu Neo ile ortaklık kurdu. Rafique bu hamleyi varsayımları doğrulamak, Hindistan kültürünü anlamak ve yerel Web3 ekosistemini desteklemek için bir test olarak nitelendirdi. Hindistan’da kripto para ticareti yasal ancak şu anda merkezi bir otorite tarafından belirlenmiş bir düzenleme yok ve kripto varlıklar yatırımcının riski altında alınıp satılıyor ve kullanılıyor. Kripto varlıklar yasaklanmamış olsalar da yasal ödeme aracı olarak herhangi bir statüye sahip değiller. Ülke hükümeti ise şu anda kripto varlıklara %30 vergi uyguluyor.

27 Temmuz’da Hindistan Yüksek Mahkemesi, Birlik hükümetini kripto düzenlemelerinin eksikliği nedeniyle kınadı. Hükümeti kripto para varlıkları içeren suç faaliyetlerindeki artış nedeniyle dijital para birimlerinin gelecekteki düzenlemeleri için herhangi bir planı olup olmadığını açıklamaya zorladı. Rafique ise Hindistan’daki düzenleyicilerin Web3’ü merkezi finanstan (CeFi) ayırmaya başladığını düşündüğünü söyledi.

“Onlar daha çok fiat rampaları olan yerlerle ilgileniyorlar ki biz de bunu yapıyoruz ama Hindistan’da sunmuyoruz. Hindistan kripto için düzenleyici bir çerçeve oluşturduğunda, o zaman en önde koşanlar olmak isteriz.”

OKX Hindistan’da yerinde personel istihdam etmeyi planlarken, Hintli kripto para borsaları CoinSwitch ve CoinDCX son zamanlarda mevcut piyasa çöküşü nedeniyle personel çıkarmak zorunda kaldı.