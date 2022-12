Okuma Süresi: 4 Dakika

Metaverse altcoinleri, kullanıcıların dijital ortamlarda sürükleyici deneyimler yaşamasına imkan tanıdığı için son birkaç yılda hızla popülerlik kazandı. Özellikle, merkeziyetsiz dijital dünyalardan token’ize varlıklara kadar uzanan kripto metaverse projeleri, sanal dünyada programcılar ve kullanıcılar arasındaki dinamiği baştan aşağıya değiştirmeleri ile ün salmış durumdalar. Ocak 2023 yaklaşırken, sizin için kripto veri platformu CoinMarketCap’te piyasa değerlerine göre sıralanan ve şu anda metaverse ile ilgili piyasada bulunan en önemli beş altcoin’i derledik.

ApeCoin (APE)

ApeCoin‘de (APE) süreç, Web3 kolektifinin iki büyük NFT koleksiyonunun (Bored Ape Yacht Club ve Mutant Ape Yacht Club) sahiplerinin Mart ayında Yuga Labs ortamının yerel para birimi olarak hizmet veren APE’in AirDrop’unu almalarıyla başladı.

ApeCoin, 1.29 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasının 30’ncu büyük kripto parası. APE, bu yazının hazırlandığı sırada 3,59 dolardan işlem görürken, son yedi günde yüzde 2 değer kazandı. ApeCoin, 22 Aralık itibariyle Ethereum ağındaki en büyük kripto para balinaları arasında en çok satın alınan kripto paralar listesinde ilk 10’a girdi.

ApeCoin, özellikle Aralık ayının başında çok beklenen stake etme programını başlattı. Bu program kapsamında 247 milyon dolar değerinde 57.5 milyondan fazla APE stake edildi.

APE, Yuga Labs’in Nisan ayında Otherside metaverse’inde arazi açık artırmasına giden günlerde alım satım sırasında token başına yaklaşık 22 dolara ulaştı.

Internet Computer (ICP)

Internet Computer (ICP), piyasa değerine göre en büyük kripto paralar listesinde 40’ncı sırada yer alan bir başka metaverse altcoin’i. Öte yandan ICP, piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin’leri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Internet Computer geliştiricileri hala birçok uzun vadeli girişim üzerinde aktif çalışmalar yapıyorlar. Projenin uzun vadeli girişimlerinin büyük bir kısmı Web3’ü kullanarak interneti baştan aşağıya değiştirmekle ilgili.

Internet Computer, üzerine web uygulamaları ve merkeziyetsiz uygulamalar inşa edebileceğiniz bir Blockchain’dir; lansman sırasında çok fazla heyecana neden olmasının ardından birçok geliştirici Blockchain üzerine merkeziyetsiz uygulamalar inşa etmeye başladı. Şu anda 3,88 dolardan işlem gören ICP token’ı bir dizi kullanım durumuna sahip Internet Computer Blockchain’in önde gelen yardımcı programı ve yönetişim token’ıdır.

Theta Network (THETA)

Theta Network (THETA), şu anda metaverse tarafındaki sorunları araştırdığı ve bunlara çözümler sunmaya çalıştığı bilinen kripto para projelerinden biri. Proje, özellikle canlı video yayınına odaklanmış bir Blockchain ağı olarak öne çıkıyor.

Theta Network, eğitim, e-spor ve film gibi müşteri odaklı hizmetleri daha düşük maliyetle, daha iyi içerikle ve daha adil bir iş yapısıyla sunmayı ve canlı video yayını endüstrisini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Theta Network, VR dünyasını, video API’lerini ve video-metaverse’i destekleyerek metaverse’de kullanım için idealdir. Projenin yerel varlığı THETA şu anda 0,7622 dolardan işlem görüyor ve toplam piyasa değeri 762 milyon dolar.

Axie Infinity (AXIE)

Axie Infinity, en iyi bilinen NFT/metaverse oyunlarından biri ve 2021’deki popülerliğinin zirvesinde bir milyondan fazla aktif oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Vietnamlı teknoloji odaklı oyun şirketi Sky Mavis tarafından 2018 yılında üretilen PvP türü oyunudur.

Oyundaki token’lar Axie Infinity Shards (AXS) olarak adlandırılır ve bu token’ların öncelikli kullanım amacı yönetişim ve stake etmedir. AXS sahipleri bu varlığı satın alabilir, satabilir, takas edebilir ve sahiplerinin toplam karına katkıda bulunacak haftalık ödüller için stake edebilirler.

AXS yazım sırasında 6,80 dolardan el değiştiriyor ve 680 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto paralar listesinde 50’nci sırada yer alıyor.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) Blockchain’i bir metaverse tarzında tasarlanmış başka bir oynadıkça kazan (P2E) türü kripto para oyunudur. Bir metaverse olarak The Sandbox, akıllı sözleşmeler için lider platform olan Ethereum Blockchain’inin üzerine inşa edilmiştir. Oyuncular, daha sonra oyun deneyimleri inşa etmek, yönetmek veya bunlardan para kazanmak için kullanılabilecek sanal mülkler edinebilirler. The Sandbox, esasen kullanıcılara kendi oyunlarını oluşturma, diğer kullanıcıların yaptığı oyunlarla etkileşime girme ve token şeklinde ödüller kazanma imkanı veren bir platformdur.

Buna ek olarak The Sandbox, kullanıcıların kendi oyunlarını inşa etmek için araçlar, NFT‘ler ve hatta LAND satın alabilecekleri hareketli bir NFT pazar yerine sahiptir. Projenin tanıtım belgesinde, şu anda NFT olarak tutulan yalnızca 166.464 bireysel LAND parçası olduğu belirtilmektedir.