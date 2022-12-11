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O Altcoin Son 175 Günün En İyi Seviyesinde! Yüzde 95!

İstatistiklere göre, Ethereum (ETH) ağındaki işlem ücretleri son 175 gün boyunca işlem başına 5 dolarlık bölgenin altında kaldı. Bu, ağdaki işlem ücretlerinin son 175 günün en düşük seviyesinde olduğu anlamına geliyor.
20:00
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Verilere göre, Ethereum (ETH) ağında uygulanan işlem ücreti son 175 gün boyunca işlem başına 5 dolar seviyenin altında kaldı. Veriler, 10 Aralık 2022 tarihinde ortalama bir ETH transferinin 0,0023 Ether veya 2,87 dolar civarında olduğunu, medyan gas ücretinin ise transfer başına 0,00097 Ether veya 1,23 dolar civarında olduğunu gösteriyor. Etherscan.io’da kaydedilen Ethereum gas ölçümleri, yüksek öncelikle transferde uygulanan işlem ücretinin medyan ve ortalama büyüklükteki gas ücretinden bile daha düşük olduğunu gösteriyor.

İşlem Ücretlerinde Büyük Düşüş

Bitinfocharts.com’a göre, 9 Kasım 2021 tarihinde Ethereum ağındaki ortalama işlem ücreti, işlem başına yaklaşık 62,84 dolardı. Bugün, bir Ether göndermek için gereken ortalama gas ücretinin yaklaşık 2,87 dolar olduğu tahmin ediliyor ki bu da bir yıl öncesine kıyasla yüzde 95,43 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Ethereum ağında, ağdaki spam’i önlemek için gas adı verilen bir işlem ücreti uygulaması söz konusudur. Zincir üzerindeki (on-chain) her işlem, transferin gerçekleşmesi için belirli bir miktar gas gerektirir. Ethereum ağındaki işlem ücreti The Merge‘den ve daha spesifik olarak 18 Haziran 2022’den bu yana çok daha iyi durumda.

O zamandan bu yana ortalama işlem ücreti, 8 Kasım 2022 tarihinde işlem başına 5 doların üzerine çıkan kısa süreli bir artışla birlikte yaklaşık 175 gün boyunca 5 doların altında kaldı. O gün, kripto para borsası FTX’in çöküşü nedeniyle kripto para piyasasında yüksek volatilitenin görüldüğü gündü ve yükseliş bu gelişmeye bağlanabilir.

O günün yanı sıra, 175 günlük periyotun çoğunda ortalama işlem ücreti değer olarak 3 dolar aralığının altında kaldı. Aynı durum, Ethereum’un zaman diliminin çoğunda transfer başına 2 doların altında kalan medyan büyüklükteki gas ücretleri için de söylenebilir. Etherscan.io’nun gas takipçisinden alınan güncel veriler, yüksek öncelikli işlem ücretinin bitinfocharts.com’un ortalama ve medyan boyuttaki işlem ücreti değerlerinden çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Etherscan.io’nun gas takipçisi, bu yazının hazırlandığı sırada yüksek öncelikli Ethereum gas ücretinin transfer başına yaklaşık 21 gwei veya 0,35 dolar olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, belirtilen bu değer sadece ETH  göndermek içindir, çünkü bir ERC20 token’ı gönderen veya zincir üzerinde bir takas gerçekleştiren bir akıllı sözleşmeyle etkileşime girmek daha yüksek gas ücretine neden olmaktadır. Örneğin, Opensea’da bir NFT listelemesi için zincir üzerindeki ücretin işlem başına 1,74 dolar olduğu tahmin edilmektedir. USDT ya da USDC gibi bir ERC20 token’ını transfer etmenin 1,31 dolara mal olacağı tahmin edilirken, bir ERC20 toklen’ının takas etmeninin güncel maliyetinin 4,48 dolar olduğu görülüyor.

Layer 2’lerdeki İşlem Ücretleri

Ethereum‘un zincir üstü işlem ücreti düşük olsa da, ikinci katmanlardaki (L2’ler) işlem ücretlerinin son 175 gün boyunca daha düşük seviyede kaldığı görülüyor. Arbitrum ağında Ether göndermek için uygulanan işlem ücreti transfer başına yaklaşık 0,03 dolardayken, Optimism‘de transfer başına yaklaşık 0,10 dolarlık bir işlem ücreti kesintisi yapıldığı görülüyor.

Benzer şekilde, Zksync, Loopring, Polygon Hermez, Boba ve Aztec gibi L2’lerdeki işlemlerinin değeri de geleneksel Ethereum ağındaki transferlerden çok daha düşük.

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