Bitcoin neden 25.000 doları düştü? Altcoinler neden yükselmiyor? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

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Matematik size gerçek sonuçlar verir. İki kere iki dünyanın her yerinde dört eder ve matematik kripto paralar için de önemli. Hayatımızın her alanında sayıları kullanıyoruz ve duygusal tahminlerin ötesinde gerçek sonuçları hesaplamalarla elde ediyoruz. Kripto paralar için de matematik son derece önemlidir. Peki rakamlar ne diyor?

Bitcoin Neden Yükseldi?

Birçok analistin piyasaya dair tahminleri bulunuyor ve çoğu kendi iyimserlikleri veya korkularını yansıtıyor. Ancak rakamlar gerçek ve Bitcoin’in neden yükseldiğini anlamamız için on-chain verilere göz atmamız gerekiyor. En büyük on-chain analitik şirketlerinden olan Santiment bu soruya net bir cevap aldı. Santiment, önemli köpekbalığı ve balina adreslerinin son 10 hafta içinde hızlı bir şekilde 2,74 milyar dolarlık Tether biriktirdiğini ve satın alma güçlerini %16 oranında artırdığını söylüyor.

“Bitcoin‘in sekiz ay sonra ilk kez 25.000 doların üzerine çıkabilmesinin nedenlerini belirlerken, Aralık başından bu yana artan kilit Tether köpekbalığı ve balina alım gücüyle başlayabiliriz. Kilit paydaşlar daha fazla alım için yüklenmeye devam ediyor.”

Santiment aynı şekilde Bitcoin hakimiyetindeki artışın altcoinlerde kaçışla Bitcoin cephesinde daha fazla yükseliş beklentisini desteklediğini de söylüyor. Ocak ayı altcoinlerin toparlanma zamanıydı, bu nedenle balinalara ve BTC’ye kayan işlem hacmine dikkat edin. Şubatta Bitcoin yükselişine balinaların borsalara soktuğu yoğun stablecoinler nedeniyle devam edebilir ancak altcoinler genelinde Ocak ayına benzer ralliler olmayacak gibi görünüyor.

Kripto Paralar Ne Olur?

Santiment, Bitcoin’in 100 ila 1.000 BTC’ye sahip adres sayısındaki hafif bir artışla Bitcoin cephesindeki artışın devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan maliyet açısından Bitcoin oldukça iyi bir seviyede ve bu bölgenin üzerindeki kapanışlar destek olarak daha yüksek seviyeleri sağlamlaştırıyor. Bitcoin cephesindeki güçlü duruş henüz bir trend dönüşümüne işaret etmese de 26.800 dolar üzerinde haftalık kapanışlar ara yükseliş hareketinin gerçek bir boğa trendi başlangıcına dönüştüğünü görebiliriz.

Önümüzdeki ay gelecek yeni enflasyon verisine kadar Bitcoin cephesinde 21.200 dolar üzerinde kapanışlar görebiliriz. PMI beklentileri 50’nin altında kalmaya devam ediyor ve bu durum ekonomideki soğumanın henüz bitmediğine işaret ediyor. Enflasyon tarafındaki hızlı düşüşün aşırı yavaşlaması da gayet normaldi. Diğer türlü Haziran ayına kadar enflasyonun %3 bandına düşmesi gerekirdi ki bu düşüş hızı zaten sürdürülebilir değildi. Özellikle altcoin yatırımcıları Ocak ayında BTC kadar iyi performans gösteremeyen altcoinleri inceleyebilir. Bu süreçte hype kategorilerdeki bilinen altcoinlerin pozitif ayrıştığını görmeye devam edeceğiz.