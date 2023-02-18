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2022 boyunca değer kaybeden en büyük kripto para Bitcoin (BTC) yılın başından bu yana değerini artırıyor. Önemli fiyat artışına rağmen önemli olarak gösterilen eşik seviyeler geçilebilmiş değil. Özellikle Covid-19 pandemisinin ardından Bitcoin fiyatı geleneksel varlıklarla korelasyon göstermeye başladı. Bitcoin korelasyon puanı şimdi nasıl ve kripto para yatırımları için ne anlama geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Korelasyon Puanı

Bitcoin fiyatını başka bir varlık veya varlık sepeti ile karşılaştırırken iki fiyatın birlikte hareket etme derecesini ölçmek için korelasyon puanı kullanılır. Korelasyonu belirlemek için Bitcoin ve diğer varlığın zaman içindeki fiyat hareketlerine bakar ve birbirlerini ne kadar yakından takip ettikleri analiz edilir. Korelasyon puanı -1 ise, iki varlığın değerleri birbiriyle tamamen ilişkisizdir; sıfır ise, iki varlığın fiyatları arasında hiçbir ilişki yoktur; ve 1 ise, iki varlığın fiyatları arasında mükemmel bir pozitif korelasyon vardır yani iki varlığın fiyatı aynı yönde hareket eder.

Yatırımcılar, portföylerindeki varlıkları çeşitlendirmeye yardımcı olmak için korelasyon puanını kullanabilirler. Düşük korelasyona sahip çeşitli varlık türlerine yatırım yapmak riski azaltmaya yardımcı olur. Ancak, korelasyon derecelerinin zaman içinde değiştiğini veya değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu durum, varlık korelasyonunun sürekli olarak izlenmesi ve ardından yatırım stratejisi ayarlamalarının yapılması gerektiğini gösteriyor.

Covid-19 Pandemisi Sonrası Bitcoin Korelasyon Puanı

Ekoinometrik veriler, Covid-19 pandemisinin ardından Bitcoin’in korelasyon puanının önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir. Bu çalışma için bazı yatırım türleri seçilmiştir, böylece şu anda mevcut olan korelasyon puanı hakkında bir fikir edinebiliriz.

Bitcoin korelasyon puanını saptamak için SP500 ve NASDAQ gibi borsa endeksleri, MicroStrategy, Marathon, Coinbase ve Block gibi kripto para şirketlerinin hisseleri, ABD Dolar Endeksi (DXY) ve EUR/USD vadeli işlemleri BTC fiyatı ile korelasyon gösterip göstermediklerini incelemek için seçildi. İlginç bir şekilde, korelasyonlarını kontrol etmek için Ethereum ve Dogecoin de listeye dahil edildi.

2020’nin Mart ayı öncesi (Covid-19 pandemisi öncesi), borsa endekslerinin Bitcoin ile büyük ölçüde korelasyon söz konusu değildi. Bundan sonra, bir korelasyon olduğunu gösteren tutarlı bir turuncu desen var. Tahmin edilebileceği gibi şu anda Bitcoin’in altcoin‘lerle güçlü bir korelasyon var. Bitcoin ve altının fiyatı, geçmişte korelasyon bölgelerine girip çıkmalarına rağmen, son günlerde yüksek oranda korelasyon göstermeye başlamış durumda.

Buna rağmen, DXY ve Euro vadeli işlemleri arasında Covid-19 pandemisinden önce ya da sonra sıfır korelasyon söz konusuydu. Yüksek korelasyon koyu kırmızı ile, yüksek anti-korelasyon koyu mavi ile ve korelasyon olmaması ise sarı ile gösterilmiştir.

Bitcoin Fiyat Hareketi

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği gibi şu anda SP500, Nasdaq ve Bitcoin ayrı yönlerde hareket ediyor. SP500 ve Nasdaq kayıplar veriyor, ancak bu kayıplar yüzde 1’den az, Bitcoin Endeksi ise yeşil renkte parlıyor ve yüzde 1’in üzerinde kazanım elde etmiş durumda. Bununla birlikte, DXY ve Euro vadeli işlemleri yeşil renke bürünmüş durumda.

BTC’nin fiyat hareketinin günlük grafiğine bakıldığında, yukarı doğru bir trend izlediği görülebiliyor. Yükseliş trendi, Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisinin 60’ın üzerinde olmasıyla açıkça ortaya konuluyor..