Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları ABD'den gelecek üretici enflasyonu (ÜFE) verilerine odaklandı. Piyasa uzmanları ABD’de üretici fiyatlarında ciddi bir yumuşama beklerken bunun kripto para piyasasına olumlu yansıyacağı üzerinde duruyor.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları ABD’den gelecek Kasım ayına ilişkin üretici enflasyonu (ÜFE) verilerine odaklandı. Piyasa uzmanları ABD’de üretici fiyatlarında ciddi bir yumuşama bekliyor. Beklentinin gerçekleşmesinin başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasının geri kalanına olumlu şekilde yansıyacağı üzerinde duruluyor.

Hisse Senetleriyle Birlikte Bitcoin ve Altcoin’ler de Yükseldi

Bugün açıklanacak verilerle birlikte ABD’de enflasyonda yumuşamaya işaret eden verilerin gelmesi beklenirken, 8 Aralık’ta ABD hisse senetleri endeksleri bu ay ilk kez günü yükselişle kapattı. ABD hisse senetlerindeki olumlu hava Bitcoin ve altcoin‘lerde de yükselişe neden oldu ve en büyük kripto para BTC yeniden 17 bin doların üzerine çıktı. En büyük altcoin Ethereum‘un fiyatı bin 300 dolara dayanırken bazı altcoin’in yüzde 10’un üzerinde ciddi bir çıkış yaptığı görüldü.

S&P 500 ve Nasdaq 100 Perşembe gününü sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 1,1 yükselişle kapattı. İki endeksin vadelilerindeki mevcut tablo yükselişin haftanın son işlem gününde de devam edebileceğine işaret ediyor. Bu, kripto paralardaki yükselişin bugün de devam edebileceği şeklinde yorumlanabilir.

ÜFE’de Ciddi Oranda Gevşeme Bekleniyor

Bitcoin ve altcoin yatırımcıları bugün gelecek ÜFE verilerine bakarak Fed’in faiz politikasına ilişkin ipuçları almaya çalışacak. Investing’in sağladığı verilere göre ABD’de yıllık üretici fiyatlarının Ekim’deki yüzde 8 seviyesinden Kasım ayında yüzde 7,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ekim’de yüzde 0,2 olan aylık üretici fiyatlarının ise Kasım’da da aynı oranda gerçeklemesi bekleniyor.

ÜFE verilerinde beklentilerin gerçekleşmesi, tüketici fiyatları üzerinde ciddi oranda etkisi bulunması bakımından ABD’de tarihi seviyelere çıkan ve pik yaptığı değerlendirilen enflasyonda ciddi oranda ılımlaşma sinyali olarak okunacak.

ABD’de Kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık ÜFE verileri bugün TSİ 16.30’da açıklanacak. Yatırımcılar bugün gelecek ÜFE verilerinin ardından 13 Aralık’ta yine TSİ 16.30’da açıklanacak olan TÜFE verilerini izliyor olacak.