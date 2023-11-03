Ne XRP Ne Solana! Cardano Bu Kez Ezber Bozdu!

Kripto para piyasasının geneli hafta başında yaşanan güçlü rallinin ardından satış baskısı altında girdi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği altcoin’ler listesinde üst sırada yer alan Cardano (ADA) da piyasanın genelini vuran satış baskısından payına düşeni aldı. Peki ADA için sırada ne var, zincir üstü veriler ve teknik ne söylüyor?

Cardano Balinalarının Gerçekleştirdiği İşlemlerin Sayısı Hızla Artıyor

Zincir üstü veriler ADA‘nın fiyatındaki son rallinin Blockchain’in aktivitesinde ve balinaların gerçekleştirdiği işlemlerde güçlü bir artışla desteklendiğini gösteriyor. Önde gelen zincir üstü veri platformu Santiment, altcoin’in fiyatının 2 Kasım’da spot ışıklarının altında yüzde 10’un üzerinde, son iki haftada ise yüzde 36 oranında arttığını bildirdi.

Santiment’a göre fiyattaki artış zincir üstü aktivitenin arttığı, Cardano ağındaki cüzdan adresi aktivitesinin ve balina işlemlerinin son üç aydan daha uzun süredir görülmeyen seviyelere tırmanmasıyla aynı dönemde yaşandı.

Öte yandan Cardano, merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasında da sağlam bir duruş sergilemeye devam ediyor. DeFiLama’nın verilerine göre, Cardano ağında kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) 215 milyon dolara yükseldi.

ADA Fiyat Yorumları ve Beklentileri

ADA’nın fiyatı, 0,325 dolar direnç seviyesini aşmak için gerekli ivmeyi potansiyel olarak kazanmaya hazırlanıyor. Ayrıca, piyasa genelindeki toparlanma Cardano’da daha erken bir yükseliş trendi başlatarak üst direnç seviyelerinin aşılmasını sağlayabilir. Altcoin‘in fiyatının 0,325 dolar eşiğini aşması halinde görülecek kırılma rallisi 0,35 doların aşılmasından sonra 0,40 dolara ulaşılmasının önünü açabilir. Tam tersi senaryoda ise 0,325 dolardan olacak bir geri çekilme 0,30 dolar seviyesinin yeniden test edilmesine neden olabilir.

Kripto para analisti John Morgan, ADA için beklentisini paylaştı. Analist, yapılan bir araştırma raporuyla uyumlu olarak altcoin’in fiyatının öncelikle işlem hacmindeki ani bir artışla yaklaşık yüzde 43 oranında artabileceği görüşünde. Güncel verilerle Cardano’nun ADA’sı son 24 saatte yüzde 2,40 yükselişle 0,3196 dolardan işlem görüyor.