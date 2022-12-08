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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, son zamanlarda önde gelen borsaların ilgisini çekmeyi başaran altcoin piyasaya meydan okuyor.

BONE, Yüzde 25 Artış Kaydetti!

Shiba Inu’nun (SHIB) yönetişim token’ı BONE, son 7 günde %25 artış kaydetti. BONE, Shiba Inu platformunun merkeziyetsiz borsası olan ShibaSwap’ın yönetişim token’ı konumunda. Daha çok BONE sahibi olan kullanıcılar platform ile ilgili kararlarda daha çok etki gösterirler. Altcoin, DEX’in yönetişim sisteminin bir parçasıdır. Shibarum blok zinciri şu anda geliştirme aşamasında. Bu nedenle BONE için çeşitli kullanım durumlarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bone ShibSwap, tedarik ve dolaşım açısından SHIB sisteminin bel kemiği olan SHIB ve LEASH’i mükemmel bir şekilde tamamlamak için piyasaya sürüldü.

BONE’nin yardımıyla, Shiba Inu topluluğu veya SHIB ordusu, topluluk tarafından yönetilen, merkeziyetsiz Doggy DAO’nun yaklaşan tekliflerine oy verebilir. Oylama, merkeziyetsiz ShibaSwap borsasına (DEX) hangi yeni ticaret çiftlerinin eklenme sürecine karar verir. Özet olarak BONE, SHIB topluluğunun gelecek teklifler üzerinde oy kullanmasına olanak sağlayan bir Shibaswap ekosistem yönetişim token’ıdır. Bir kullanıcı ne kadar çok BONE’a sahip olursa, gelecekteki oylamalarda daha fazla söz sahibi olur. BONE’nin toplam 250.000.000 token arzı var ve dolaşımdaki arzı açısından SHIB ve LEASH ile mükemmel bir uyum içerisindedir.

İşte Rallinin Nedeni!

Önde gelen borsalardan Uphold’un BONE’u listelendiğini duyurması, token fiyatını son 7 günde %25 artıran unsurlardan biri oldu. Kripto para ticaret platformu, BONE’un borsada listelenen yeni kripto para birimlerinden biri olduğu belirtti. Kritik listeleme, Shiba Inu topluluğunun baskısı sonucunda ortaya çıktı. Hindistan’ın kripto para platformu Sun Crypto da BONE’u listeledeğini duyurdu. BONE, Cayman Adaları’ndan StealthEX kripto para borsasına da listelendi. Bu gelişmeler, altcoin’i listeleyen bir sonraki borsanın Binance olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Binance, BONE fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir.

Coinmarketcap’e göre BONE an itibariyle 0,840582 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 6.038.906 dolar seviyesinde. Son 24 saatte Bone ShibaSwap %5,28 düştü. 132,728,422 dolar piyasa değeri ile dolaşımda 157,900,679 BONE coin bulunmaktadır ve maksimum 230,000,000 BONE coin arzına sahiptir. Uzmanlara göre, altcoin’lerin yeni zirvelere çıkması için Fed ve FTX faktörlerinin ortadan kalkması gerekiyor.