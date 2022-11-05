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Nam Salan Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: “Temkinli Olun!”

Piyasalara analizleriyle nam salan kripto para analisti açıklamalarında Bitcoin (BTC) hakkında bu duruma dikkat çekerek yatırımcıları uyardı!
22:00
5 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının tanınan ismi, Bitcoin (BTC) boğalarına yönelik önemli uyarılarda bulundu!

Bitcoin Yorumu!

Capo takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter üzerinden 579.600 takipçisine Bitcoin yatırımcılarının, mevcut konumda boğaların direnç bölgelerine yapabilecekleri bir girişimden dolayı dikkatli olmalı gerektikleri konusunda uyardı. Capo lider kripto para birimi Bitcoin’in 21.000 doların üzerindeki son fiyat artışının ardından bir kısım yatırımcılarının büyük olasılıkla kar alacağı ve kripto para birimini 2022 yılının en düşük seviyelerine itebileceği bir fiyat alanına gerileyebileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Birçok kez söylediğim gibi 21.000-21.500 dolar bir dağıtım bölgesi. Dağıtım aşamaları short işlemlerini yok ederken mümkün olduğu kadar long işlemi yakalamak için yapılmıştır. Bu durum piyasadaki güçlü ellerin, konumlarını oluşturmaya devam etmek adına kripto para biriminin fiyatını direnç bölgesine birkaç kez itmesi anlamına gelebilir.

Kıdemli analist takipçileriyle paylaştığı grafiğe dayanarak BTC’nin 21.000 doların üzerindeki dağılımının kripto para birimini 14.000 dolarlık hedefine kadar aşağı iten bir satış olayını tetikleyeceğini öne sürdü. Analistin öngördüğü durumun gerçekleşmesi halinde piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de yaşanabilecek gerileme yaklaşık %34 oranın üzerinde bir düşüşü temsil ediyor.

BTC’de Kritik Seviye

Uzman isim Capo’nun Bitcoin hakkında düşüş eğilimi olmasına rağmen paylaştığı grafik, BTC’nin 23.000 dolar civarında toparlanmayı ve konsolide olmayı başarması durumunda tezinin geçersiz kılınabileceğini de gösteriyor. Ancak mevcut konumda Capo, Bitcoin’i öncelikle onay sinyallerini beklediğini öne sürerek şunları söyledi:

Artık BTC’de yükseliş eğiliminde değilim, ancak düşüş işaretleri görene kadar açığa satış da yapmıyorum. 21.400-21.500 dolar arasında son bir itiş mümkün ve burada düşüş onayı olmadan açığa satış yapmak istemezsiniz.

Son olarak Capo Bitcoin dışındaki kripto para birimlerinin yükselişe devam ettiğini söyleyerek altcoinlerle alakalı yorumlarını paylaştı:

Altcoinler konusunda hala iyimserim ama temkinli davranıyorum.

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