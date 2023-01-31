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Zamanında yaptığı altcoin çağrılarıyla büyük bir takipçi kitlesi oluşturmaya devam eden bir kripto para analisti, Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden birinin ETH’nin erken büyüme aşamalarını takip ediyor olabileceğini söyledi.

Ethereum ve Solana Benzerliği!

Cantering Clark takma adıyla bilinen kripto para analist Twitter üzerinden 159.000 takipçisiyle, Solana’nın (SOL) fiyat hareketi ile 2018’deki Ethereum’un fiyat hareketi arasındaki “esrarengiz” benzerlikleri gösteren bir tablo paylaştı. Analist twett’te şu ifadelere yer verdi:

Solana, Ethereum’un geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketlerine benzer işlem görüyor.

Uzman analist grafiğinde, her iki kripto para biriminin de bir destek seviyesinden birden fazla kez sıçradığını, ardından daha düşük bir dip yapmadan önce bu seviyeyi aştığını ve bir toparlanma gösterdiğini belirtti. Ethereum 2018 yılının en düşük seviyesinden %5,777 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83 dolardan 4,878 dolara yükseldi. Solana’nın son zamanlardaki en düşük seviyesi olan 8 dolar ile SOL için benzer bir hareket, bir sonraki ayı piyasasından önce kabaca 462 dolara yükselişi anlamına gelebilir.

Bitcoin Yorumu!

Bununla birlikte kripto para piyasalarının geri kalanı ele alan Cantering Clark, piyasaların yılın başında toparlanma eğilimine atıfta bulunan “Ocak etkisinin” büyük olasılıkla sona erdiğini öne sürdü. Ayrıca analist yakın vadede, zayıf kazanç raporları ve ya diğer makroekonomik etmenler tarafından tetiklenen bir düzeltme öngörüyor. Uzman açıklamalarında şunları söyledi:

Ocak etkisi bitti. Tarihsel olarak bunun gibi büyük aylar, bir miktar geri dönüşle takip edilir ve önümüzdeki aya bir dizi etkinlikle başlamanın daha iyi bir yolu var: FOMC ve Amazon, Apple, Google, Meta, Exxon, Pfizer, Merck için kazançlar… Tahmin etmem gerekirse. 20k alana geri dönmenin zamanı.

Kıdemli analist BTC’nin 23.000 dolar ile yaklaşık 21.000 dolar arasında çok fazla likiditeye sahip olmadığını, bunun da fiyatın bir sonraki ana seviyeye kadar oldukça hızlı düşmesi anlamına gelebileceğini ileri sürerek şunları vurguladı: