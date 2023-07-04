Okuma Süresi: 2 Dakika

Gerçekleşen öngörüleri ile nam salan anonim kripto para analisti ve stratejisti Rekt Capital, Bitcoin’in (BTC) Haziran ayında ortaya koyduğu güçlü performansının ardından yükselişini sürdüreceğini iddia etti. Analiste göre bir süredir Bitcoin’e kıyasla düşük performans gösteren altcoinler’in de yükselmesinin vakti gelmiş olabilir.

Bitcoin’in İzleyeceği Senaryoyu Özetledi

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Rekt Capital, en büyük kripto para Bitcoin‘in geçen ay psikolojik açıdan önemli bir direnç seviyesi olan 30 bin doları aşmasının ardından hala yukarı doğru hareket etmek için daha fazla yere sahip olduğunu söyledi.

Analist, BTC‘nin bir sonraki yükselişten önce desteğe çevirdiği direncini yeniden test etmek için kısa bir geri çekilme yapabileceğini belirterek “BTC’deki yeni aylık kapanışı yükseliş yönünde oldu. BTC yeni bir aralığa girdi (siyah-kırmızı). Bu aralığa geri dönmeden önce tam bir teyit için 29 bin 250 dolara kadar bir düşüş sağlıklı olacaktır (siyah). Aşağı yönde (siyah) ise düşüşler sıra dışı olmayacaktır. Genel olarak yukarı yönde iyi bir hareket alanına sahip.” dedi.

En büyük kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,79 yükselişle 31 bin doların hemen altında, 30 bin 938 dolardan işlem görüyor.

Kısa Vadede Altcoinler İçin Yükseliş Vakti Gelmiş Olabilir

Rekt Capital ayrıca kripto para piyasasının toplam değerinin ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu gösteren Bitcoin hakimiyet grafiğini (BTC.D) de yakından takip ettiğini belirterek altcoinler’in yükselmesinin vaktinin geldiğini ileri sürdü. Analiste göre, BTC.D grafiği bir düzeltme için hazır görünüyor ve bu bir süredir Bitcoin’in gölgesinden kalan altcoinler’in yükselebileceğini söylüyor: