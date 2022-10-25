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Nam Salan Analist: Bitcoin’de (BTC) Her Şeyi Unutun ve Bunu Bekleyin!

Kripto para analistleri Bitcoin'in (BTC) yakın gelecekteki potansiyel fiyat hareketine ilişkin öngörüde bulunmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi de nam salan kripto para analisti ve uzmanı PlanB.
13:05
25 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) herhangi bir yönde kayda değer bir hareket yapmadan, psikolojik olarak önemli bir seviye olan 20 bin doların altında işlem girmeye devam ediyor. Kripto para analistleri BTC’nin yakın gelecekteki potansiyel fiyat hareketine ilişkin öngörüde bulunmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi de nam salan kripto para analisti ve uzmanı PlanB.

Blok Ödülü Yarılanması Rallisi

Ünlü kripto para analisti PlanB, kişisel Twitter hesabından 24 Ekim’de Bitcoin fiyatını önemli ölçüde yukarı yönde itecek olayın 2024’te gerçekleşecek olan blok ödülü yarılanması etkinliği veya başka bir deyişle halving olacağının altını çizdi. PlanB, attığı tweet’te bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanmasının yaklaştığını ve yarılanmanın bir kez daha BTC‘yi sert şekilde yükselteceğini belirtti.

PlanB tarafından savunulan grafik, Bitcoin’in değerini ölçmek ve gelecekteki olası fiyat hakkında spekülasyon yapmak için kıtlığı kullanan bir stok akış (S2F) modelini takip ediyor. Grafik, Bitcoin’in 2020’in Mayıs ayında gerçekleşen üçüncü blok ödülü yarılanması etkinliğinin ardından hemen hemen herkes tarafından kullanıldı ve üzerine birçok tez üretildi.

PlanB’nin analizinin 2024’de gerçekleşecek olan dördüncü blok ödülü yarılanmasından sonra Bitcoin’de büyük bir ralli bekleyen ve “gerçek parti 2024’e kadar başlamayacak” diyen kripto para trader’ı ve analisti Josh Rager’ın analizini yansıttığını da eklemek gerekiyor.

4’ncü Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasına Doğru

Son Bitcoin blok ödülü yarılanması etkinliği 11 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti ve blok ödülü yarılanması ile çıkarılan her blok için madencilere verilen Bitcoin miktarı 6.25 BTC’ye düştü. 2024’ün Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen dördüncü blok ödülü yarılanması ile çıkarılan her blok için madencilere verilen blok ödülü 3.125 BTC’ye düşecek. Bu yolla Bitcoin üretiminin azaltılması ve piyasaya her seferinde daha az yeni BTC girerek ağın enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz ay Bitcoin blok ödülü yarılanması takviminin hızlandırılması için hazırlıklar yapıldığına dair söylentiler en büyük kripto parayı Ethereum (ETH), Shiba Inu (SHIB) ve PancakeSwap (CAKE) gibi diğer popüler paraların önüne geçirerek trend kripto paralar listesinin zirveye oturtmuştu.

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