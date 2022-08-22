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  •   Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?

Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?

09:30
22 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto, NFT kısacası blockchain ekosistemi üzerine araştırmalar yapan Galaxy Digital, Bored Ape Yacht Club ve Moonbirds üzerine bir araştırma yaparak, alıcılarını IP hakları konusunda yanılttığını öne sürdü. Görünüşe göre, sahiplerine IP hakları atama yöntemlerinde yetersiz kalıyorlar. Özellikle, geçen günlerde yayınlanan ‘NFT Lisansları Anketi: Gerçekler ve Kurgular’ bölümünde iki koleksiyona atıfta bulunuyor. Biri BAYC, diğeri ise Moonbirds. İkisi de NFT dünyasında bilindik koleksiyonlardan.

Peki BAYC ve Moonbirds Yatırımcılarını Nasıl Yanılttı?

Yapılan araştırmaya göre, en büyük NFT koleksiyonlarından olan Yuga Labs dahil olmak üzere birçok koleksiyon, sattıkları içeriğin fikri mülkiyet hakları konusunda NFT alıcılarını yanlış yönlendirmiş görünüyor. İlginç bir şekilde, ilk 25’te World of Women isimli koleksiyonu, NFT’lerini satın alanlara fikri mülkiyet hakları vermeye çalışıyor.

NFT yatırımcılarına sahiplik verme sorununun, son zamanlarda ana konu olan Creative Commons lisansından kaynaklandığı dile getiriliyor. Projelerin kısıtlayıcı lisanslarına bir çözüm olarak görülse de, IP’yi kamusal alana taşıyarak, herkesin yaratıcı amaçlarla kullanabileceği anlamına geldiği için NFT sahipliğini yasal açıdan tamamen ortadan kaldırabileceği düşünülüyor. Bu da doğal olarak, NFT sahiplerinin mahkemede mülkiyet haklarını savunmalarını imkansız hale getiriyor.

Yatırımcılara Hakları Nasıl Verilebilir?

Sektörde bilinen bazı projeler, çalışmada ortaya konan sorunları ele alma biçiminde yenilikçi olmuş ve tam bir şeffaflık yoluyla alıcılarını yanıltmamanın bir yolunu bulmuşlardır.

En iyi NFT projelerinden bir diğeri olan Doodles, bunu benzersiz bir şekilde ele aldı. Kullanıcıların, yapılmasına izin verilen sınırlı miktarda gelirle türev projeler yapmalarına izin verir. Bu aynı zamanda kullanıcıların orijinal resmi değiştirme yeteneğini de kısıtlar.

Alternatif olarak, Gary Vaynerchuk’tan VeeFriends, kullanıcıların NFT’lerini yalnızca kişisel kullanım için kullanmalarına izin verir. Bu, kendi ticari ürünlerini yapmalarına izin verilmediği anlamına gelir.

Bazı projeler, Creative Commons Zero lisansını da benimser (diğer bir deyişle hiçbir hakkı saklı değildir). Bu sadece NFT sahiplerinin değil, herkesin sanat eserini türev oluşturma için kullanabileceği anlamına gelir.

Araştırma Sonucunda Galaxy Digital

Adı geçen bazı markalar, Yuga Labs ve Moonbirds, alıcıları yanlış yönlendiren lisanslarındaki ifadeleri nedeniyle şunları dile getiriyor. Bir NFT satın aldığınızda, temeldeki Bored Ape, the Art’a tamamen sahip olursunuz. Gerçek şu ki, Yuga Labs hala fikri mülkiyete sahip. Galaxy Digital, Yuga Labs’ın “NFT sahibinin aslında sanatın sahibi olmadığını kısmen kabul ettiğini” yazıyor.

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