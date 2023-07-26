Milyonların Kullandığı Kripto Para Borsası, İflas İddialarını Yanıtladı: Batıyor mu?

Özet

  • Kripto para borsası KuCoin, işten çıkarmalar ve iflas iddialarıyla karşı karşıya.
  • CEO Johnny, bu iddiaları reddederek KuCoin'in büyümeye devam ettiğini ve söz konusu işten çıkarmaların şirketi daha dinamik hale getirmek için yapıldığını belirtti.
  • KuCoin'in kendi kripto parası KCS, bu açıklamaların ardından %2 arttı ve 567 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
11:30
26 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para borsaları özellikle ABD‘den gelen artan regülasyon baskısı sonrasında zor günler geçiriyor ve durum hızla kötüleşiyor. FTX kripto para borsasının çökmesi ve aslında kullanıcı fonlarını kullandığının tespit etmesi ise ilk kurşun olarak görülebilir. Bunun devamında birçok borsa rezerv kanıtı yöntemini tercih etti ve bazıları hakkındaki şüpheler sürüyor. Özellikle artan baskı ve incelemeler, spesifik borsaları daha çok mercek altında bıraktı ve KuCoin de bunlardan birisi oldu.

KuCoin CEO’su İddiaları Yanıtladı

KuCoin’in ekstra dikkat çekmesinin bir diğer sebebi ise büyük işten çıkarmalar oldu. Aktarılan bilgilere göre KuCoin kısa süre önce çok fazla kişiyi işten çıkardı ve bunun ekonomik sorunlar olduğu iddia edildi. Bazı hesaplar tarafından olası bir iflas iddiası sektörde kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. KuCoin CEO’su Johnny ise bütün iddialara yanıt verdi.

Johnny, konu hakkında yaptığı açıklamada bütün iddiaları yanıtlayacağını ima etti. KuCoin’in sorunsuz yoluna devam ettiğini vurgulayan CEO, 2023 ilk çeyrek raporunun önemli bir kullanıcı ve listeleme büyümesine işaret ettiğinin altını çizdi.

Kripto para dünyasının çok hızlı değiştiğini ve zirvede kalmak için değerlendirmeler yapıldığını aktaran CEO, çalışan performansı ile şirket gelişiminin bunlardan birkaçı olduğunu ifade etti. CEO, bunun toplu işten çıkarma değil, kurumu daha dinamik yapmak için atılan adımlar olduğunun altını çizdi.

İşten Çıkarmalar Toplu Değil

Johnny, kararlılıklarının burada bitmediğini belirterek daha fazla yatırım yapıp kullanıcılara hizmet etmeyi sürdüreceklerini de aktardı. CEO, her yılın yarısında çalışan değerlendirmesi yapıldığını belirterek bunun normal bir süreç olduğunu aktardı.

KuCoin’in kendi kripto para birimi KCS’in fiyatı da bu açıklamaların devamında %2 yükseldi. An itibarıyla en büyük 76. kripto para birimi olan KCS, 567 milyon dolarlık devasa bir piyasa değerine sahip. 24 saatlik ticari hacim ise nispeten düşük ve 2 milyon dolar seviyelerinde.

Kripto para borsası KuCoin’in 24 saatlik ticari hacminin ise 336 milyon doların üzerinde olduğu görülüyor. Toplam 1366 işlem çiftine sahip olan borsanın 775 coin listelediği de aktarılmakta. Bu da aslında KuCoin’in oldukça önemli bir konumda olduğuna işaret ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Dalga Büyüyor! Dev Kripto Para Borsası Aldığı Kararla Şok Etti!
Dalga Büyüyor! Dev Kripto Para Borsası Aldığı Kararla Şok Etti!
Sıcak Gelişme: Trilyon Dolarlık Devlerin Kripto Borsası Yeni Müjdeyi Verdi!
Sıcak Gelişme: Trilyon Dolarlık Devlerin Kripto Borsası Yeni Müjdeyi Verdi!
BtcTurk Bugün Birçok Pariteyi Kaldıracak! Bitcoin, Ethereum ve Diğerlerini İlgilendiriyor!
BtcTurk Bugün Birçok Pariteyi Kaldıracak! Bitcoin, Ethereum ve Diğerlerini İlgilendiriyor!
Güzel Haber Geldi: Hong Kong ve Kripto Paralar İçin Tarihi Gün!
Güzel Haber Geldi: Hong Kong ve Kripto Paralar İçin Tarihi Gün!
FTX Borsasının Yeni Yönetiminden Eski Yönetime 1 Milyar Dolarlık Dava Şoku!
FTX Borsasının Yeni Yönetiminden Eski Yönetime 1 Milyar Dolarlık Dava Şoku!
Eski BinanceUS CEO’su Bu Kripto Şirketine Transfer Oldu!
Eski BinanceUS CEO’su Bu Kripto Şirketine Transfer Oldu!
İflas Eden FTX Borsasının Üst Düzey İsmi Yeni İşiyle Gündem Oldu!
İflas Eden FTX Borsasının Üst Düzey İsmi Yeni İşiyle Gündem Oldu!
Binance’in Düşüşü En Çok O Kripto Para Borsasına Yaradı! 2x Yaptı!
Binance’in Düşüşü En Çok O Kripto Para Borsasına Yaradı! 2x Yaptı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023