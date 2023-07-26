Kripto para borsaları özellikle ABD‘den gelen artan regülasyon baskısı sonrasında zor günler geçiriyor ve durum hızla kötüleşiyor. FTX kripto para borsasının çökmesi ve aslında kullanıcı fonlarını kullandığının tespit etmesi ise ilk kurşun olarak görülebilir. Bunun devamında birçok borsa rezerv kanıtı yöntemini tercih etti ve bazıları hakkındaki şüpheler sürüyor. Özellikle artan baskı ve incelemeler, spesifik borsaları daha çok mercek altında bıraktı ve KuCoin de bunlardan birisi oldu.

KuCoin CEO’su İddiaları Yanıtladı

KuCoin’in ekstra dikkat çekmesinin bir diğer sebebi ise büyük işten çıkarmalar oldu. Aktarılan bilgilere göre KuCoin kısa süre önce çok fazla kişiyi işten çıkardı ve bunun ekonomik sorunlar olduğu iddia edildi. Bazı hesaplar tarafından olası bir iflas iddiası sektörde kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. KuCoin CEO’su Johnny ise bütün iddialara yanıt verdi.

Johnny, konu hakkında yaptığı açıklamada bütün iddiaları yanıtlayacağını ima etti. KuCoin’in sorunsuz yoluna devam ettiğini vurgulayan CEO, 2023 ilk çeyrek raporunun önemli bir kullanıcı ve listeleme büyümesine işaret ettiğinin altını çizdi.

Kripto para dünyasının çok hızlı değiştiğini ve zirvede kalmak için değerlendirmeler yapıldığını aktaran CEO, çalışan performansı ile şirket gelişiminin bunlardan birkaçı olduğunu ifade etti. CEO, bunun toplu işten çıkarma değil, kurumu daha dinamik yapmak için atılan adımlar olduğunun altını çizdi.

İşten Çıkarmalar Toplu Değil

Johnny, kararlılıklarının burada bitmediğini belirterek daha fazla yatırım yapıp kullanıcılara hizmet etmeyi sürdüreceklerini de aktardı. CEO, her yılın yarısında çalışan değerlendirmesi yapıldığını belirterek bunun normal bir süreç olduğunu aktardı.

KuCoin’in kendi kripto para birimi KCS’in fiyatı da bu açıklamaların devamında %2 yükseldi. An itibarıyla en büyük 76. kripto para birimi olan KCS, 567 milyon dolarlık devasa bir piyasa değerine sahip. 24 saatlik ticari hacim ise nispeten düşük ve 2 milyon dolar seviyelerinde.

Kripto para borsası KuCoin’in 24 saatlik ticari hacminin ise 336 milyon doların üzerinde olduğu görülüyor. Toplam 1366 işlem çiftine sahip olan borsanın 775 coin listelediği de aktarılmakta. Bu da aslında KuCoin’in oldukça önemli bir konumda olduğuna işaret ediyor.