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Tartışmalı Youtuber Logan Paul 13 Ocak’ta CryptoZoo projesini kurtarmak için 1.000 ETH (yaklaşık 1,5 milyon dolar) bağışını içeren üç adımlı bir plan açıkladı. 13 Ocak tarihli bir videoda Paul, projeden para kazandığı iddialarını reddederek CryptoZoo’yu düzeltmeye ve yol haritasını yerine getirmeye odaklandığını ekledi.

YouTuber, Coffeezilla’nın projeyle ilgili soruşturmasını takdir etti ve artık kripto araştırmacısına dava açmayacağını yineledi. Ona göre, Coffezilla’ya dava açmak, hayranlarına ve destekçilerine odaklanması gerektiği için yanlış bir önceliği temsil edecektir. Paul daha önce Coffeezilla’yı iftira suçlamaları nedeniyle dava etmekle tehdit etmişti.

Logan Paul CryptoZoo Canlandırma Planları

Paul’ün 3 aşamalı planının ilk aşaması, kendisine ve kurucu ortağı Jeff Levin’e ait CryptoZoo token’larının yakılmasını içeriyor. Paul, bu token’ları yakmanın finansal avantajlarını ortadan kaldırmaya ve token’a değer katmaya yardımcı olacağını söyledi.

Bu arada, ikinci aşama projeye 1.000 ETH (1,5 milyon dolar) taahhüt edilmesi oldu. Fon, NFT’lerini yakmak ve 0,1 ETH’lik yatırımlarını telafi etmek isteyen yatırımcılara geri ödeme yapacak. ETH’nin 2022’deki ciddi düşüşü nedeniyle, bu seçeneği kullanan yatırımcılar projeye yatırdıkları 350 dolar yerine yalnızca 150 doları telafi edecekler.

Paul, planın üçüncü aşamasının oyunu whitepaper’a uygun olarak bitirmek ve teslim etmek olduğunu belirtti. CryptoZoo başlangıçta oyuncuların yumurta basmasına ve yumurtadan çıkmasına, rastgele hayvanlar yetiştirmesine ve bunları ZOO token’ları kazanmak için satmasına olanak tanıyan bir kazan-kazan oyunu olarak tasarlandı.

Aynı şekilde, ilgili kişileri tespit etmek için bir iç soruşturma ve denetim başlatıldığını duyurdu. Paul ayrıca, geri kazanılan parayı topluluğa iade etme sözü verirken hesap verebilirlik sözü verdi.

Logan Paul’un Yeniden Canlanma Planlarına Topluluğun Tepkisi Karışık

Kripto topluluğu üyeleri, Logan Paul’un CryptoZoo projesini canlandırmaya yönelik yeni çabalarına karışık tepkiler verdi. Bazı topluluk üyeleri Paul’un çabalarını takdir ederken, diğerleri Coffeezilla’nın videosunun onu ifşa ettiğine dikkat çekti.

Bir kripto yatırımcısı Crypto Bitlord şunları söyledi:

Ama dürüst olalım. Bir dolandırıcı olarak itibarınızı etkilemeye başlayana kadar umursamadınız. Sonra dava açmakla tehdit ettin. Ve bunun geri teptiğini fark ettiğinizde, insanları memnun etmeye çalışmak için bunu başlattınız. Olabildiğince sahtesin.

Birkaç kripto projesinin kurucusu ve danışmanı olan Damon Nam, Paul’ün düzenleyici incelemeden ve bir toplu davadan kaçınmak için canlanma planını uyguladığına inanıyordu. Nam’a göre Youtuber, Coffeezilla’nın bir dizi araştırma videosundan önce proje üzerinde çalışmış olabilir.