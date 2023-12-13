Microsoft ve Amerikan Emek Federasyonu’ndan Önemli Anlaşma: Yapay Zeka’nın İş Piyasasına Etkisi

Yapay zeka sektörüne yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teknoloji devi Microsoft ve Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi (AFL-CIO), yapay zekanın çalışanların ihtiyaçlarını nasıl öngörebileceğini ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirme ve uygulamaya nasıl dahil edebileceğini tartışmak için yeni bir ortaklık anlaşmasını kamuoyuna duyurdu.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

AFL-CIO’ya göre anlaşmanın hedefleri arasında işçi liderleri ve işçiler arasında yapay zeka trendleri hakkında bilgi paylaşımı, yapay zekanın geliştirilmesinde işçi görüşlerinin ve uzmanlığının dahil edilmesi ve önemli roller üstlenen çalışanların teknoloji becerilerini ve ihtiyaçlarını destekleyen kamu politikalarının şekillendirilmesine yardımcı olmak yer alıyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith anlaşmanın yapay zekanın çalışanlara fayda sağlaması için işçi liderleri ile işbirliğine dayalı bir çaba içerdiğini açıkladı. AFL-CIO Başkanı Liz Shuler ise Microsoft’un tarafsızlık çerçevesini ve çalışanların uzmanlığını kabul etmesini, yapay zeka çağının verimli işçi ve işveren ortaklıklarını teşvik edebileceğinin bir işareti olarak gördüğünü belirtti. Microsoft, 2022 yılında medya sendikası olarak tanınan Amerika İletişim İşçileri (CWA) ile Activision Blizzard’da çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını korumaya odaklanan benzer bir anlaşma imzalamıştı.

Microsoft, kar amacı gütmeyen ve ChatGPT’yi yaratan Amerika merkezli yapay zeka firması OpenAI’ye 13 milyar dolar yatırım yaptı ve oy hakkı olmamasına ve şirket üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını iddia etmesine rağmen şirket hisselerinin %49’una sahip. Microsoft ayrıca işlevselliğini genişletmek için OpenAI’nin GPT ürünlerinden yararlanan Azure adlı üretken bir yapay zeka platformu geliştirerek bu alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yapay Zeka İle İlgili Korkutan İddialar

Farklı sektörlerde çalışan işçiler yapay zekanın işleri üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Eğlence sektöründe Hollywood oyuncuları, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’nin (AMPTP) yapay zeka önerisini protesto etmek için yaz boyunca greve giderek bu konuda önemli bir adım atmıştı. Öneri, arka planda yer alan sanatçıların taranmasını, onlara tek bir gün için tazminat ödenmesini ve şirketlere tarama, görüntü ve benzerlik üzerinde tam mülkiyet hakkı verilmesini savunuyordu.

Üretken yapay zeka ürünlerinin ortaya çıkışı iş piyasasını önemli ölçüde etkileme potansiyeli konusunda endişelere yol açıyor. Mayıs ayında IBM, yapay zekanın beş yıl içinde şirketteki yaklaşık 7800 işin yerini alabileceğini açıkladı. SpaceX ve xAI CEO’su Elon Musk daha da ileri giderek yapay zekanın çağdaş işgücü ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabileceğini iddia etti.

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