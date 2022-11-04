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Michael Van de Poppe Açıkladı: Bitcoin (BTC) Ralliye Hazır!

Nam salan kıdemli kripto para analisti Bitcoin'in (BTC) ralliye hazır olduğunu belirterek yatırımcıların fırsatları değerlendirmesini önerdi.
22:51
4 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının tanınan ismi, Bitcoin’in (BTC ) önemli bir ralli başlatması için koşulların elverişli olduğunu öne sürdü.

BTC Fiyat Hedefi

Kıdemli kripto para analisti Michaël Van de Poppe Twitter üzerinden 639.100 takipçisine, kısa vade içerisinde lider kripto para birimi olan Bitcoin’in %40 oranında bir fiyat artışının muhtemel olduğunu öne sürdü. Uzman isim Bitcoin’in 21.000 dolar fiyat aralığına yükselmesini doların, ABD doları endeksine (DXY) göre değer kaybetmesiyle meydana geldiğini belirtiyor. Ayrıca analist önümüzdeki aylarda Bitcoin’in 30.000 dolara ulaşabileceğini iddia etti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

DXY güç kazanıyor ve Bitcoin 21.000 dolar. Önümüzdeki haftalarda 30.000 dolara koşmanın zamanı geldi.

Bununla birlikte analist lider kripto para birimi olan Bitcoin’in hafif bir düşüşün ardından 22.500 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ve bu durumda yatırım yapmak için uygun bir zaman olacağını ileri sürerek şunları söyledi:

Bitcoin metrikleri oldukça iyi. Hacim artıyor ve tekrar 21.000 doların üzerine çıktı. Buradan 22.500 dolara devam edeceğimizi varsayıyorum. Ancak devam etmeden önce küçük bir düzeltme yapalım Dip seviyeleri satın alın.

Yüksek Volatilite

Youtube üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada Michaël Van de Poppe, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Cuma günü yayınlanan işsizlik verilerine piyasa tepkisi ile Bitcoin fiyatlarının büyük olasılıkla volatilitesinin artacağını belirtti. Analist konu hakkında şunları vurguladı:

İşsizlik verilerinin açıklandığı günde de Bitcoin hala devam etmeye hazır görünüyor. Verileri uzun vadeli incelemek istiyorsam, 20.300 dolar civarındaki dönüşe bakardım. Aksi takdirde tekrar 19.600 dolara bakacağım. Ayrıca 22.400 dolar civarındaki alanı hedeflemeye başlayabiliriz. Kesinlikle hedeflediğim fiyat bu. Tüm aralığa bakarsak, bu beş aylık yatay hareket. Dolayısıyla tüm momentumu değiştireceğimiz an, kesinlikle ciddi bir volatilite ve birçok ticaret fırsatı getirecek.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 21.000 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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