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Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB), Haziran ayının en düşük seviyelerinden beri mevcut olan kalıplarından ayrıldı. Ancak SHIB, önemli bir destek seviyesinin üzerinde kalmayı başararak daha iyi bir performansa imza attı.

Shiba Inu (SHIB)

DOGE’ye benzer şekilde SHIB, 18 Haziran tarihinden beri yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyordu. Kanalın içindeki hareket 14 Ağustos tarihinde 0.000018 dolara kadar yükseldi. Bu durumun, hem kanalın direnç çizgisini hem de 0.0000175 dolarlık yatay direnç alanını doğruladığı belirtiliyor. Ancak SHIB o zamandan beri düşüyor ve 26 Ağustos tarihinde yükselen kanaldan ayrıldı.

Yaşanan düşüş ivmesinin etkisi günlük RSI’nın yükselen bir destek çizgisinden kopuşu ve şimdi 50’nin altına gerilemiş olması ile güç kazandığı ileri sürüldü. Ayrıca kripto para biriminde aşağı yönlü hareket devam ederse, düşüşü bir sonraki durağı en yakın destek alanı 0,00001 dolar seviyesi olabilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 14 Haziran tarihinden bu yana yükselen bir paralel kanal içinde artış sağlıyordu. Yaşanan yükseliş sonucunda meme tokenın fiyatı belirtilen kanalın direnç çizgisine ulaşarak 0.089 dolar seviyesine ulaştı. Ancak kripto para biriminin 0.089 dolar fiyatı reddedildi ve o zamandan beri düşüş eğiliminde. Ayrıca popüler altcoin için destek sağlaması beklenen 0.077 dolarlık alanın altına geriledi.

Bununla birlikte DOGE’nin fiyatı, kanalın destek hattında yukarı yönlü ilerlerken 0.077 dolarlık alana ulaşamadı ve kısa süreli bir sıçramadan sonra reddedildi. Kripto para biriminde yaşanan geri çekilme, DOGE’nin yükseliş hareketi için yeterli talep oluşturmadığını gösteriyor. Düşüşün etkisi, yine yükselen bir destek çizgisinden kopan ve 50’nin altına düşen günlük RSI hareketiyle güçleniyor. Belirtilen her ikisi durumda kripto para birimi için düşüş eğiliminin birer işaretli olarak görülüyor. Bu nedenle kripto para birimi için en olası senaryo, DOGE’nin 0.053 dolarlık desteğe düşmesi ve daha da gerileme olabilir.