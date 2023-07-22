ABD Merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, 21 Temmuz’da yeni bir duyuru yaptı. OpenAI, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Android versiyonunun gelecek hafta piyasaya sürüleceğini açıkladı. ChatGPT‘nin iOS versiyonu ise Mayıs ayında kullanıma açılmıştı.

OpenAI’dan ChatGPT Duyurusu

Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT, kullanıma açılmasının hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaştı. ChatGPT’nin bu kadar kısa bir süre içerisinde büyük ölçekli bir popülariteye ulaşması, kavram olarak temeli 2000’li yıllardan da öncesine dayanan yapay zekanın yeniden yoğun bir şekilde gündem olmasına yol açtı.

Google ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleri de son yıllarda yapay zeka alanındaki projelerine yoğunluk verdi ve ayrıca kısa sürede ChatGPT benzeri çok sayıda yapay zeka sohbet robotu piyasaya sürüldü. Öte yandan son dönemlerde çoksa sayıda yapay zeka projesi hayata geçirilirken OpenAI da ChatGPT’yi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak adına kolları sıvadı.

ChatGPT’nin iOS versiyonunun ardından Android sürümü için de süreç başlatıldı. OpenAI, Twitter hesabından yaptığı resmi duyuru ile uygulamanın Android versiyonu için tarih verdi.

iOS Versiyonunun Ardından Android Sürümü de Yolda

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘yi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak adına kolları sıvayan ABD merkezli yapay zeka şirketi ChatGPT’nin iOS sürümünü, Mayıs ayında piyasaya sürerek popüler yapay zeka sohbet robotunu iOS kullanıcılarının kullanımına açmıştı. OpenAI, iOS versiyonunun ardından ChatGPT’nin Android sürümü için de kolları sıvadı.

Resmi Twitter hesabından 21 Temmuz’da yaptığı paylaşım ile OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Android sürümünün gelecek hafta piyasaya sürüleceğini duyurdu. OpenAI, paylaşımında uygulamanın gelecek hafta Android kullanıcılarının kullanımına açılacağını belirtti.