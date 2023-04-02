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Mart 2023’te Rekor Sayıda Makine Çevrimdışı Kaldı: Kripto ATM’lerine Olan Talep Sona mı Eriyor?

Coin ATM Radar'dan elde edilen güncel verilerine göre Mart 2023'te 3600'den fazla kripto ATM'si çevrimdışı kaldı.
14:15
2 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin kullanım alanlarının ve benimsenme oranlarının global ölçekte ciddi bir artış göstermesi ile birlikte kripto ATM’leri de ABD başta olmak üzere pek çok ülkede önemli bir popülarite yakaladı. Ancak son dönemlerde söz konusu trend önemli ölçüde tersine döndü. Coin ATM Radar’ın verilerine göre dünya çapındaki kripto ATM sayısında Aralık 2022’den bu yana %14’e yakın bir düşüş kaydedildi.

Coin ATM Radar, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto ATM’leri, blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin kullanım alanlarının ve benimsenme oranlarının global ölçekte ciddi bir artış göstermesi ile birlikte dünya çapında büyük bir popülarite yakaladı. Söz konusu popülaritenin artması ile birlikte başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede de çok sayıda kripto ATM’si kuruldu. Ancak son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu trendi önemli ölçüde tersine çevirdi. Birleşik Krallık mali düzenleyicileri yakın bir tarihte ülkedeki tüm kripto ATM’lerini yasa dışı ilan etti ve yakın dönemde kayıt dışı kripto ATM’lerinin denetlenmesi adına çeşitli operasyonlar yürütüleceğini duyurdu. Ayrıca yine yakın zamanda kripto ATM üreticisi General Bytes’ın çok sayıda kripto ATM’sine düzenlenen siber saldırılar da kamuoyundaki algıyı önemli ölçüde etkiledi ve birçok ülkedeki mali düzenleyici kurumlar da daha sert önlemler alabilmek adına regülasyon çalışmalarına hız kazandırmaya başladı.

Mart Ayında 3600’den Fazla Kripto ATM’si Çevrimdışı Kaldı

Kripto ATM’lerinin geçmiş yıllarda artan bu popülaritesi son dönemlerde önemli ölçüde tersine dönmüş durumda. Coin ATM Radar’dan elde edilen güncel verilere göre 2022 yılının sonlarından bu yana kripto ATM’lerinin sayısında %14’e yakın bir düşüş kaydedildi. Kripto ATM sayısındaki bu düşüş trendi, özellikle Mart ayında hız kazandı. Mart 2023’te toplamda 3600’den fazla kripto ATM’si çevrimdışı kaldı.

Coin ATM Radar’ın 1 Nisan 2023 tarihli istatistiklere göre şu anda dünya çapında kurulu 33.728 kripto ATM’si mevcut. Dünya çapında en yüksek sayıda kripto ATM’sine ev sahipliği yapan ilk dört ülke ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İspanya.

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