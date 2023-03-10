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Malumun İlanı… Bitcoin Çakıldı Göstergeler Dibe Vurdu! Bakın Eşsiz Gösterge Bitcoin İçin Ne Dedi?

Bitcoin'de elde edilen veriler yatırımcıyı üzecek cinsten oldu. Uzun zamandır iyileşme görülen bu değerlerin bir anda çakıldığı görüldü.
21:05
10 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Veriler, piyasa duyarlılığının Ocak başından bu yana en düşük değere inmesiyle Bitcoin yatırımcılarının yeniden korkuya kapıldığını gösteriyor. 2023’ün başında büyük bir rüzgarla olumlu havayı arkasına alan kripto para dünyasında durumlar pek de iç açıcı görünmüyor.

Bitcoin’de Endeksler Korkuyu İşaret Ediyor

Korku ve açgözlülük endeksi Bitcoin ve daha geniş anlamda kripto para piyasasında yatırımcılar arasındaki genel hissiyat hakkında bilgi veren bir gösterge olarak tanımlanır. Metrik, bu duyarlılığı göstermek için 0-100 arasında değişen sayısal bir ölçek kullanmakta.

Endeksin 50’nin üzerindeki tüm değerleri yatırımcıların şu anda açgözlü olduğu anlamına gelirken, bu eşiğin altındakiler piyasanın şu anda korkulu olduğunu gösteriyor. Teorik olarak bu sınır temiz olsa da, gerçek uygulamada 50’ye yakın değerlerin (46 ile 54 arası) bir tür nötr duyarlılığı temsil ettiği düşünülmekte. Ayrıca aşırı korku ve aşırı açgözlülük olarak adlandırılan iki özel duygu daha bulunuyor. Bunlardan ilki 25’in altındaki değerlerde gerçekleşirken, ikincisi 75’in üzerindeki seviyelerde ortaya çıkar.

Aşırı korku bölgesinin önemi, Bitcoin fiyatındaki dip noktaların tarihsel olarak yatırımcıların bu hissiyata sahip olduğu zamanlarda şekillenmiş olmasıdır. Benzer şekilde, aşırı açgözlülük piyasayı ele geçirirken zirveler oluşmuştur.

Sayılar Ve Göstergeler Ne Diyor?

Bitcoin ve daha geniş kripto para sektöründeki duyarlılığın şu anda neye benzediğini gösteren bir sayaç var:

Yukarıda görebileceğiniz gibi, Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi şu anda 34 değerine sahip, bu da yatırımcıların şu anda korku duygusunu paylaştığı anlamına geliyor. Ancak, yatırımcıları korkuya iten şey kripto para birimindeki son fiyat düşüşü olduğundan, zihniyetteki bu değişiklik yeni gelişen bir durum oldu.

Aşağıdaki grafik, endeksin değerinin geçtiğimiz yıl boyunca nasıl değiştiğini göstermektedir:

Grafikten, metriğin Bitcoin ayı piyasası sırasında oldukça düşük değerlere sahip olduğu, ancak Ocak ayında rallinin başlamasıyla birlikte duyarlılığın keskin bir şekilde iyileştiği ve açgözlülük değerlerine ulaştığı görülüyor.

Piyasa duyarlılığı o zamandan bu yana geçen birkaç ay boyunca açgözlülük ve nötr arasında kaldı, ancak son iki günde gösterge düştü. Endeksin mevcut değerleri, piyasa duyarlılığının ilk kez iyileşmeye başladığı Ocak ayı başından bu yana görülen en düşük değerler oldu. Bu da fiyat düşüşünün, yatırımcıların son ralli sırasında zihniyet açısından kaydettiği tüm gelişmeleri etkili bir şekilde sıfırladığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, duyarlılıktaki düşüşten çıkarılabilecek olumlu bir sonuç, endeks ne kadar düşerse dip yapma şansı da o kadar artacağından Bitcoin’i satın almanın artık daha kazançlı olabileceği olabilir.

Karşıt yatırımcılık olarak adlandırılan bir ticaret felsefesi aslında bu fikre dayanıyor ve yatırımcılar piyasa en kötü durumdayken alım yapmayı, açgözlü olduklarında ise satış yapmayı tercih ediyor. Belki de şu anki gibi zamanlarda aykırı bir yatırımcı daha fazla kripto para birimi satın almak için harekete geçebilir. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin geçen hafta %12 düşüşle 20.000 doların hemen altında işlem görüyordu.

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