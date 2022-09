Okuma Süresi: 3 Dakika

Do Kwon kaçıyor ve yatırımcılar çılgınlar gibi LUNA almaya devam ediyor. Özellikle Türk yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Böylesine riskli bir varlığa özellikle Fed toplantısı bu kadar yaklaşmışken gösterilen yoğun ilgi beklendiği üzre zararla sonuçlanıyor. Daha önce birçok kez yaptığımız uyarılarda LUNA ve LUNC fiyatının ciddi kayıplar yaşayabileceğinden bahsetmiştik.

Terra Classic (LUNC)

Terra Classic (LUNC), yaklaşık iki hafta boyunca keskin bir düşüş yaşadıktan sonra eski konumuna geri döndü. Öte yandan, Terra (LUNA) yükseliş eğilimi belirtisi göstermiyor ve düşüş eğilimi içinde işlem görüyor. Mayıs ayında patlayan Terra ekosistemi çok sayıda yatırımcının milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu. Evet tam olarak milyarlarca dolar kripto para yatırımcılarının cüzdanlarından silinip gitti.

LUNC özelinde abartılan önemli bir güncellemenin yayına girdiğini görüyoruz. Duyurulan %1,2 vergi ve bunun yakımı hamlesi artık aktif. Fakat bir sorun var. Son 24 saatte ağda sadece yaklaşık 2.300 dolarlık yakım oldu. Kimse elindeki LUNC varlığın %1,3’ünü kaybetmek için ağda hareket ettirmek istemiyor. Terra Classic ekosisteminde fayda üreten dişe dokunur uygulamalar da kalmadığı için DeFi veya NFT yatırımcıları da ağda hareketlilik oluşturmuyor. Peki bunu sonunda ne olacak? Büyük ihtimal parasını yakmak istemeyen yatırımcılar nedeniyle Terra Classic ağındaki hareketlilik sıfıra yaklaşacak ve hayalet bir blockchain göreceğiz. Daha önce birçok kez bunun uyarısını zaten yapmıştı. Vergi konusu bir hype aracına dönüştürüldü ve yatırımcıların bunu yanlış anlamasından faydalanıldı. Birçok yatırımcı Binance gibi borsaların paritelerdeki alım satımlardan da %1,2 oranında kesinti olacağını ve bunun günlük milyonlarca dolarlık yakımı tetikleyeceğini düşünüyordu.

LUNC son 1 ayda 0,00008988 dolar ile 0,0005888 dolar arasında hareket etti.

Terra (LUNA)

Geçen hafta, Güney Koreli yetkililer Do Kwon için kaçak olduğunu iddia ederek tutuklama emri çıkardı. Do Kwon‘un kendisi bu söylentileri yalanladı, ancak şu ana kadar yerini açıklamadı. Yalanlama açıklamasının ardından Güney Kore’deki savcılık Do Kwon’un belirttiği gibi iş birliğine yanaşmadığını ve nerede olduğunu bilmediklerini duyurdu. Ardından kırmızı bülten çıkarılması için harekete geçirildi.

Terra (LUNA) da 9 Eylül’den bu yana keskin bir düşüş yaşadı ve şimdiye kadar %66 düştü. Ancak, LUNC‘den farklı olarak herhangi bir yükseliş işareti göstermiyor. Aksine, fiyat, aşağı yönlü hareketin devamını destekleyen bir zayıflık işareti olan ardışık düşük zirveler yarattı. Ayrıca, altı saatlik RSI 50’nin altında, bu da bir çöküşün muhtemel olduğunu gösteren bir düşüş işareti. LUNA yatırımcıları için bir sonraki seviye 1,6 dolar olacaktır. Ancak vadeli piyasalarda da işlem gören LUNA ve LUNC özellikle biriken short veya long yönlü işlemlerin tasfiyesi için her iki yöne spekülatif hareketler yapabilir. Bu öngörülemezlik onu kumara çeviriyor.

Türk yatırımcıların yoğun ilgisinden bahsetmiştik. Yukarıda 21milyon.com’un sağladığı verileri paylaşıyoruz ve hacimdeki sıralamayı görüyorsunuz.