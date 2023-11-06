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  •   Londra Borsa Grubu’ndan Dikkat Çeken LinkedIn İlanı: Kripto Varlık Direktörü Aranıyor

Londra Borsa Grubu’ndan Dikkat Çeken LinkedIn İlanı: Kripto Varlık Direktörü Aranıyor

Özet

  • Londra Borsa Grubu, LinkedIn’de bir kripto varlıklar direktörü aradığını kamuoyuna duyurdu.
  • İlana göre aranan kişi blokchain teknolojisine ve kripto paralara ilgi duymalı.
  • Birleşik Krallık'ta devam eden kripto para düzenlemeleri dikkat çekiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
15:55
6 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Londra Borsa Grubu (LSEG), LinkedIn’de bir kripto varlıklar direktörü aradığını kamuoyuna duyurdu. Buna göre Londra Borsası ve diğer fintech şirketlerinin ana şirketi olan LESG, kripto para piyasası ile alakalı bir adım daha atmış oldu. Şirket, diğer yetenek ve gereksinimler yanı sıra kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi konusunda tutkulu ve anlayışlı adaylar aradığını açıkladı.

LSEG’den Dikkat Çeken Adım

Londra Borsa Grubu’nun ilanına göre kripto varlık yöneticisi şirketin bir dizi yeni altyapı çözümü ve yeteneklerinin yanı sıra LSEG’in kripto para piyasasındaki markasını ve ekosistemini geliştirmek için ticari bir strateji belirlemesine ve uygulamasına yardımcı olacak. LSEG’den bir temsilci yaptığı bir açıklamada, yaşanan bu gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntı veremeyeceklerini söyledi.

LinkedIn’de yayınlanan ilan, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın blockchain teknolojisinden yararlanılarak geleneksel bir varlık alım satım platformu oluşturacağını duyurmasının ardından geldi. Tarihi finans kurumu 4 Eylül’de yayınladığı bir duyuru ile birlikte geleneksel varlıkları saklanma, satın alınma ve satılma işlemlerinde verimliliği artırmak için bu teknolojiyi kullanmayı planladığını söyledi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte LSE Group’un sermaye piyasaları başkanı Murray Roos, kamuoyuna yapılan duyurunun ardından kripto para birimleri çerçevesinde herhangi bir şey inşa edilmeyeceğini söyledi.

Birleşik Krallık ve Kripto Düzenlemeleri

Birleşik Krallık, yetkililerin yasa dışı faaliyetler için kullanılan Bitcoin varlıkları ele geçirmesine izin veren bir yasa tasarısını kabul ettikten ve Ekim ayında yaklaşan stablecoin düzenlemeleri için planlarını açıkladıktan sonra ülke içinde kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor.

Eylül ayında, Birleşik Krallık mali gözlemcisi kripto hizmeti vere şirketlere bir pazarlama uyum uyarısı verdi ve ardından Ocak 2024’e kadar belirlenen standartlara uyum sağlamaları için bir son tarih verdi.

Bu gelişmelerle birlikte Birleşik Krallık’ta birçok firma düzenlemelere uyum sağlamak için adım adarken, özellikle kripto para piyasasında ses getiren şirketler ülkede faaliyetlerine son vermeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para piyasası Binance ve ödeme devi PayPal bu şirketlerden sadece ikisi.

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