Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! Altcoin Verilerinde Son Durum!

Litecoin (LTC) geçtiğimiz hafta yatırımcılar arasında korkuya yol açan bir fiyat düşüşüne tanık oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde yatırımcıların avantajlarıyla uyumlu olmasa da önümüzdeki günler farklı görünebilir. LTC zamanla test edilmiş bir yükseliş ivmesinden çıkmak üzereyken durum böyle görünüyordu.

LTC’de Fiyat Hareketleri

CoinMarketCap’e göre Litecoin’in fiyatı son yedi günde %6,4’ten fazla düştü. İlk bakışta bu pek çok kişi için endişe verici görünebilir, ancak temel gerçeklik biraz farklıydı.

Kripto para analisti Shan Belew kısa süre önce Litecoin’in 6 yıllık yükselen üçgenden çıkmanın eşiğinde olduğu gerçeğini vurgulayan bir tweet attı.

Önümüzdeki günlerde bütün avantajlar kripto para biriminin lehine gelişirse formasyonun çıkışının ardından LTC’nin fiyatı yeni zirvelere ulaşabilir. Litecoin’in 85 dolar yakınındaki trend çizgisinin üzerine çıkmaya ne kadar yaklaştığı göz önüne alındığında, yatırımcılar Aralık 2023’te LTC’de bir yükseliş beklemeli mi?

Popüler kripto para biriminin günlük grafiği yükselişe döndüğünde, LTC’nin yukarıda belirtilen seviyenin üzerine çıkma olasılığı muhtemel görülebilir. Token’ın değeri son 24 saatte %2’den fazla arttı. Yazı kaleme alındığında LTC, 5 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle 68,98 dolardan işlem görüyor.

Analist daha sonra LTC’nin tasfiye seviyelerini kontrol etti ve LTC’nin 85 doların üzerine çıkmadan önce önemli bir direnç seviyesini geçmesi gerektiğini buldu. Litecoin’in tasfiyesi yakın geçmişte 71 dolar sınırına yakın bir oranda arttı ve bu da fiyat düzeltmesine neden oldu. Bu nedenle, boğa koşusunu başlatmak için token’ın ilk önce bu seviyenin üzerine başarılı bir şekilde çıkması gerekebilir.

Litecoin’de Teknik Göstergeler!

Ancak kısa vadede durum kripto para için yükselişe işaret ediyor gibi görülebilir. Uzman isim altcoin lehine neyin daha fayda gösterebileceğini bulmak için LTC’nin günlük grafiğini ele aldı. LTC’nin fiyatı Bollinger Bantlarının alt sınırından toparlandı. Göreceli güç endeksi (RSI) ve para akışı endeksinin (MFI) her ikisi de yükseliş kaydetti ve fiyatların artış ihtimalini artırdı. Bununla birlikte MACD piyasada açık bir düşüş avantajına işaret etti.

Bazı ölçümler de düşüş eğilimine girdi. Son zamanlardaki fiyat artışına rağmen LTC’nin hacmi düştü, bu da yatırımcıların kripto para işlemlerine olan ilgisinin azaldığını gösterebilir. Bir haftalık fiyat volatilitesi de düştü, bu durumda yükseliş eğiliminin devam etme olasılığını en aza indirebilir. Endişe verici bir diğer ölçüm ise LTC’nin geçen hafta keskin bir şekilde düşen MVRV oranı olabilir.