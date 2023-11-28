CHAINLINK (LINK)

LINK Coin Alım Seviyesinde Mi? Altcoinler Desteğe İniyor

Özet

  • LINK Coin fiyatının 14 dolar desteğini koruması gerekiyor.
  • Eğer fiyat destekten sıçrarsa 16,5 dolara ulaşabilir.
  • Düşüş senaryosunda 12,83 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para biriminin 37.000 doları kaybettiği sırada 24 saat içinde birçok altcoin destek bölgesine geri döndü. Bu durum son yükselişi kaçıran yatırımcılar için güzel giriş noktaları doğurabilir. Peki LINK Coin özelinde durum ne? Kripto para piyasalarındaki güncel durumu ve LINK Coin tahminlerini ele alıyoruz.

İçerikler
LINK Coin Alınır Mı?Kripto Paralar Düşer Mi?

Yazı hazırlandığı sırada 14,2 dolar seviyesinde oyalanan LINK Coin halen 20 dolar hedefinden vazgeçmiş değil. Chainlink 26 Kasım’da düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktı, ancak boğalar bu ivmeyi devam ettiremedi. BTC fiyat performansı da bu noktada etkili oldu. Binance uzlaşısının ardından yatırımcılar büyük bir “şey” bekliyor.

Ancak bu devasa volatilite artışının kimin lehine olacağı halen belirsiz. 20 günlük EMA (14 dolar) LINK Coin yatırımcıları için kilit bölge ve korunmaya devam edilirse geri dönüş ihtimali kuvvetlenecek. Ancak tersi senaryoda 12,83 dolara kadar hızlı bir düşüş görmemiz muhtemeldir.

Peki destek bölgesinden başlayacak toparlanmada beklenti ne yönde? Bu durumda 16,6 ve 20 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Binance olayının ardından piyasanın henüz ne tarafa hızla koşacağı belirsiz demiştik. En büyük borsanın denetime girmesi nedeniyle SEC’in ETF onayına daha sıcak bakacağını düşünenler var. Çünkü hacim kralı platform düzenli denetime tabi olacak ve geçmişteki hataların unutulması için 4,36 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Bu yeni temiz sayfanın iyimserliği artırdığı yadsınamaz bir gerçek.

Fakat diğer tarafta SEC ile Binance arasında devam eden davanın son uzlaşıya rağmen borsaya ciddi zarar verebileceğini söyleyenler de var. Bu komplo teorisi değil ve SEC suçlamalarında da tek sorun kayıtsız menkul kıymet satışı değil. Ceza davasına dönecek suçlamaları burada da görüyoruz.

Bundan sonraki süreçte piyasaların iki yoldan birini izlemesi gerekecek. Her iki seçeneğin de kendince ikna edici hikayesi var. Ancak enflasyondaki durulma, faiz indirimlerin yaklaşıyor olması, halving, ETF onayı beklentisi, BlackRock gibi devlerin bu alandaki faaliyeti, kurumsal talebin katlanarak artması gibi nedenler yükseliş bekleyenleri daha ikna edici gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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