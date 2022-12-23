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Küresel Ekonomi Diken Üstünde! 3 Ekonomistten Korkutan Uyarı! İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Küresel ekonomi ve Bitcoin'deki (BTC) belirsizlik devam ederken, önde gelen 3 uzman 2023'e dair endişelerini paylaştı 
12:40
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomi ve Bitcoin’deki (BTC) belirsizlik devam ederken, önde gelen 3 uzman 2023’e dair endişelerini paylaştı

‘Karamsar Olmak İçin Onlarca Neden Var’

20222, küresel ekonomi için adeta felakete dönüştü. Kripto para ve hisse senedi piyasalarından trilyonlarca dolar silindi. 2022, yatırımcıların şimdiye kadar gördüğü belki de en çalkantılı yıl oldu. Küresel hisse senetleri, 14 trilyon dolar düştü ve rekor düzeydeki en kötü ikinci yılına doğru ilerliyor. Pandemiden çıkan ekonomiler, tedarik zinciri krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’deki sorunlar ve Fed’in para politikası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. ABD Hazine tahvilleri %16, Alman tahvilleri  ise dolar bazında %24 değer kaybetti. Kriz, Covid‘in küresel ekonomiyi tekrar kapatmayacağı ve dünyanın en etkili merkez bankası olan ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltme konusunda ciddi olduğu anlaşılır anlaşılmaz başladı. On yıllık Hazine getirileri %1,5’in altından %1,8’e sıçradı ve yalnızca Ocak ayında MSCI’nin hisse senedi endeksini %5 düşürdü. Hisse senetleri %20 düştü, petrol fiyatları ise %80 yükseldi.

Fed 400 baz puanlık, Avrupa Merkez Bankası ise geçen yıl ihtimalin düşük olduğunu söylemesine rağmen 250 baz puanlık rekor bir artış yaptı. Dolar, bu hafta önde gelen dünya para birimleri karşısında neredeyse %9 ve Japon yeni karşısında %12.5 yükseldi. Arjantin, Lübnan ve Türkiye’nin enflasyon ve para politikası sorunları ise gündemden düşmüyor. Rusya’ya yönelik ambargolar artarken, Putin savaşın 2023’te de devam edeceğini ima etti. Close Brothers Asset Management’ın Baş Yatırım Sorumlusu Robert Alster, hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında gelecek yılın belirsizliğini koruduğunu belirtti. Uzman, “Bana gelecek yıl ne olacağını sorarsanız, size gerçekten söyleyemem,” dedi. Birçok ekonomist gibi  gibi o da, sterlin ve İngiliz tahvil piyasalarının aldığı darbeye işaret etti. Uzmana göre, karamsar olmak için onlarca neden var.

Nadiren Görülen Hareketler..!

On yıllık altın getirileri 100 baz puanın üzerine çıktı ve pound birkaç gün içinde %9 kaybetti. Bunlar, büyük piyasalarda nadiren görülen hareketler. Kıdemli CMC Markets analisti Michael Hewson, piyasalarda ‘Siyah Kuğu Vakası’nın yaşanması ihtimalinin devam ettiğini belirtti. Bu, imkansız gibi görünün krizlerin yaşanabileceği anlamına geliyor.  Faiz oranlardaki artış, teknoloji devlerinden de 3,6 trilyon dolar aldı. Facebook ve Tesla %60’tan fazla düşerken Google ve Amazon’u sırasıyla %40 ve %50 düştü. Çin hisse senetleri, sıfır Covid politikası nedeniyle %25 düştü. Artan resesyon endişeleri ve Batı’nın Rus petrolünü almayı bırakma planı, ekonomik görünümü daha da belirsiz hale getiriyor.

Kripto para  daha da kaotik hale geldi. Bitcoin, 2022’de makro ortam nedeniyle büyük darbe aldı. Bitcoin değerinin %60’ını kaybederken, sektör FTX, Celsius ve Terra krizlerinden büyük oranda etkilendi. EFG Bank Baş Ekonomisti ve İrlanda Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Stefan Gerlach, “Bu yıl küresel piyasalarda yaşananlar travmatik” dedi. Uzman  ”Ancak merkez bankaları enflasyondaki artışı bu kadar hafife almasaydı ve faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalmasaydı, bu kadar felaket olmazdı” dedi. Yöneticiye göre, bu sorun henüz çözülmüş değil.

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