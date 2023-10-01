KuCoin’den Korkutan Rapor: Borsadan Varlık Çıkışları Endişelere Neden Oldu

Kripto para piyasasının önde gelen borsalarından KuCoin, 29 Eylül’de kripto varlık rezervi sertifikasını yayınladı ve hem kullanıcılarını hem de kripto sektörünü bilgilendirdi. Rapora göre kullanıcı varlıklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşler özellikle Bitcoin, Ethereum ve Tether varlıklarında gerçekleşti. Yasal düzenlemeler, piyasa belirsizliklerinin artması ve merkezi borsalara olan güven kaybı yatırımcıları farklı limanlara yönlendirmiş olabilir.

KuCoin’de Yaşanan Varlık Çıkışları

KuCoin tarafından yayınlanan raporda dikkat çeken ilk veri Bitcoin tarafından geldi. Buna göre borsa kullanıcılarının BTC varlıkları önceki aya göre %4 düştü ve borsada tutulan toplam BTC sayısı 17.617 olarak açıklandı. Kullanıcıların Ethereum varlıkları %3 düştü ve borsada tutulan ETH miktarı 148.125 olarak açıklandı. Son olarak Tether miktarı %4 düşüşler 837 milyona geriledi.

Veri analiz platformu DefiLlama’ya göre KuCoin borsasında geçtiğimiz ay yaklaşık 118 milyon dolarlık net varlık çıkışı yaşandı. Geçtiğimiz aylara göre çıkışların ciddi oranda arttığı borsada bunun nedenini öğrenmek için mevcut piyasa dinamiklerini daha yakından incelemek sağlıklı olabilir.

Yatırımcılarda görülen bu eğilim için birkaç faktörü incelemek gerekiyor. İlk olarak. özellikle son zamanlarda yaşanan yasal düzenleme çabaları yatırımcıların ilgisini daha güvenli limanlara çekmiş olabilir. İkinci bir ihtimal ise kripto para piyasasında yaşanan belirsizlik artık yatırımcıların korku ve endişelerini öne çıkarmış olabilir.

Ayrıca gelişmiş ülkelerin kripto para borsalarına karşı olan duruşu KuCoin kullanıcıları arasında güven kaybına yol açmış olabilir ve bu nedenle borsadan ciddi bir varlık çıkışı yaşanmış olabilir. Bu durum sadece KuCoin için geçerli değil; Binance bu borsaların en başında geliyor ve borsa birçok ülkede açılmış davalar ile yasal mücadelesine devam ediyor.

Peki Asıl Sebep Ne Olabilir?

Son ihtimal ise son zamanlarda dikkat çeken merkezi olmayan finans (DeFi) platformları. Kullanıcılarına sağladıkları yüksek stake geliri ve özellikle stablecoin’ler için oluşturdukları farm ortamı birçok yatırımcının ilgi odağı oluyor. Yatırımcılar özellikle uzun vade ellerinde tutmayı düşündükleri varlıkların merkezi borsalarda durmasındansa DeFi protokollerinde gelir elde etmeyi tercih ediyorlar.

Bu durum da KuCoin ve Binance gibi borsalarda varlık çıkışı yaşanmasına sebep oluyor. Merkeziyetsizlik ilkesi ile piyasaya çıkan ve daha düşük komisyon ücretleri ile ek özellik sunan trade platformları sayesinde yatırımcılar son zamanlarda daha fazla seçeneğe sahip.