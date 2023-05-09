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ABD’de patlak veren bankacılık krizinin etkileri hissedilmeye devam ederken, son olarak gerçekleşen First Republic Bank’ın iflasının ardından daha fazla bankanın iflas edeceğine dönük endişeler söz konusu. Piyasaları saran belirsizlik kripto para piyasası için olumlu bir tablo çiziyor. Bankacılık krizinin son birkaç ayında görülen durum, ABD bankalarının hisse senetlerindeki her çöküşün Bitcoin (BTC) fiyatını artırması oldu. Piyasa gözlemcileri bu durumdan hareketle bankacılık krizinin devam etmesini ve Bitcoin’deki yükselişin sürmemesini bekliyor.

Fed’in İzlediği Politikadan Dolayı Bankacılık Krizinin Devam Etmesini Bekliyor

En büyük kripto para Bitcoin, yeni haftaya düşüşle başlasa da ABD’deki bölgesel banka hisseleri bir miktar toparlanma göstererek bankacılık krizinin sona ereceğine dair umutların yenilenmesine neden olsa da ünlü analist ve yazar Christopher Whalen, büyük bankaların bilançolarına yansıyan kayıpların büyük bir soruna neden olabileceği görüşünde.

Whalen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mevcut para politikası duruşunu değiştirmesi halinde bankacılık krizinin önlenebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla, bankacılık krizinin devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatında bir sıçrama yaşanması olası bir senaryo olacak gibi duruyor.

Ünlü yazar, “Fed mevcut politikasından geri adım atmaya ve bankalara biraz daha nefes aldırmaya istekli olmadığı sürece sorunun çözüleceğini sanmıyorum. Bence daha fazla bankanın battığını göreceğiz.” diyerek bankacılık krizinin devam etmesini beklediğini açıkladı.

Buna ek olarak Whalen, ticari gayrimenkullere kredi veren tüm bankaların belirsizlikle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Genel olarak, banka hisseleri ve Bitcoin fiyatı arasındaki ters korelasyon nedeniyle, kripto para piyasası önümüzdeki birkaç çeyrekte bir boğa koşusu için iyi bir konumda olabilir.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sunduğu verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,24 düşüşle 27 bin 602 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 güne ve son 30 günde sırasıyla yüzde 1,30 ve yüzde 1,68 düştüğünü gösteriyor.