Piyasalarda yaşanan volatilitenin ardından popüler meme token'larda son durum ne? Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin'de (DOGE) kritik seviyeler!

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Federal Rezerv’in (FED) faiz kararını açıklamasının ardından kripto para piyasalarında yaşanan gerileme bugün yerini küçük çaplı yükselişlere bıraktı. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde yaşanan yaklaşık %2 oranında bir artışla 19.000 dolar bandının üzerine yeniden çıkmayı başardı. Peki meme token’larda son durum ne?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 20 günlük EMA seviyesi olan 0,06 dolar ile destek bölgesi arasında volatilite yaşıyor. Yaşanan hareketlilik boğaların düşüşleri satın aldığını ancak her küçük çaplı yükselişte ayıların güçlü direnişiyle karşılaşmaya devam ettiklerini gösteriyor olabilir.

Meme token’ın fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, alıcıların geri dönüş yaptığının bir işareti olabilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra ayıların toparlanmayı tekrar durdurmaya çalışacağı 50 günlük SMA seviyesi olan 0,07 dolara kadar yükselebilir. Ayrıca boğalar, olası bir ralli için 0,09 dolar seviyesinde bulunan bu engeli aşmak zorunda kalabilir.

Aksine fiyat 0,06 dolarlık güçlü desteğin altına düşerse, belirsizliğin ayılara avantaj sağlayacağı söylenebilir. Parite daha sonra kritik destek bölgesi olan 0,05 dolar kadar gerileyebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu 18 Eylül tarihinde 0.000010 dolar seviyesinden bir yükseliş yaşadı. Ancak ayılar toparlanmayı 0,0000011 dolarda durdurdu. Ayılar SHIB’in fiyatını tekrar 0.000010 dolar seviyesinde bulunan desteğin altına düşürmeye çalışabilir.

Düşen 20 günlük EMA ve negatif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI), ayıların kripto para birimi üzerinde bir hakimiyet kurduğunu işareti sayılabilir. Fiyat 0,0000010 doların altına geriler ve düşüş derinleşirse ederse, SHIB/USDT paritesi 0,000007 dolar seviyesinde bulunan kritik destek bölgesine kadar gerileyebilir.

Boğaların olası çöküşün önüne geçebilmesi için fiyatı hızla 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Parite daha sonra 0,000014 dolara yükselebilir ve burada ayılar tekrar sert bir direnç oluşturabilir. Ayrıca fiyat bu seviyeden düşerse, parite bir süre için 0.000010 ile 0.000014 dolar arasında konsolide edebilir.