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Beklenen oldu ve dün akşam saatlerinde duyurduğumuz kripto para yasaları resmen onaylandı. Artık devreye giren yasalara göre Brezilya vatandaşları düne göre daha güvenle kriptoya yatırım yapabilir. Ülke vatandaşları yüksek enflasyonla mücadele ettiği için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyor ve bu düzenleme oldukça önemliydi. Peki ne gibi sonuçları olacak?

Brezilya Kripto Para Yasası

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bugün kısa süre önce Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen bir kripto para düzenlemesini onayladı. Yeni yasaya göre Brezilya vatandaşlarının ve burada faaliyet gösteren kripto şirketlerinin hayatı büyük ölçüde değişecek. Kripto para dolandırıcılarına 4-6 yıl arası hapis cezası geldi. Bununla birlikte kripto para borsaları, aracı şirketler ve bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin sanal hizmet sağlayıcı lisansı alması gerekecek. Yeni düzenlemelere göre menkul kıymet olarak kabul edilen dijital varlıklar Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) tarafından denetlenecektir. Bu kategoriye girmeyenler (belirlenecek) henüz oluşturulmamış başka bir organ tarafından denetlenecek.

Tahmin edilen şey emtia olarak sınıflandırılması muhtemel Bitcoin, ETH gibi varlıkların Brezilya Merkez Bankası bünyesindeki bir birimin gözetimine girmesi yönünde. Bugün onaylanan düzenlemenin ardından kripto şirketlerinin 180 gün içinde bu kurallara uyumlu hale gelmesi gerekecek.

Kripto Yasası İçin Tavsiyeler

Birkaç gün önce Coinbase CEO’su Brian önümüzdeki yıl ABD de kripto para düzenlemesine dair somut adımlar göreceğini yazmıştı. Düzenleyicilere tavsiyeler olarak kaleme aldığı makaleyi dün zaten paylaştık. Ancak Brezilya’nın yürürlüğe aldığı son düzenleme, ABD’nin stablecoin ihraççılarını bankalara benzer sorumluluklara itmesi ve kripto özelinde devam eden çalışmaları bizim için de önemli. Türkiye henüz bir kripto para düzenlemesi yayınlamadı ancak geçtiğimiz yıldan bu yana konuşulanlara bakılırsa bu süreçte pek yol alınmış da değil. ABD ve AB tarafından yürürlüğe konulacak düzenlemeler bekliyor ve bu yasaların ülkemize uygun formata dönüştürüleceği düşünülüyor.

Türkiye dahil tüm ülkelerin token ihraç eden borsalardan tutun da müşteri varlıklarının kripto para şirketleri tarafından kullanılmasına kadar birçok konuda önemli denetleme mekanizmaları oluşturması gerek. Neredeyse haftada bir token ihraç eden borsaların mağdur ettiği yatırımcılar da artık bu minvalde çalışmalar bekliyor. Müşteri varlıklarını kullanan ve paritelerindeki uyumsuzlukları engelleyemeyen borsaların “inovasyon” maskesiyle kazanç peşinde koşması artık bu alandaki düzenlemeleri zorunlu hale getirdi. Bir an önce kriptonun merkezi yüzünün diğer merkezi yapılar gibi denetlenmesi ve tüm bunlar yapılırken kriptonun küresel özgürlükçü yönünün baltalanmaması gerekiyor.