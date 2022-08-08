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Kripto Türev Borsası BitMEX’den Son Dakika Ethereum Hamlesi!

Kripto para türev borsası BitMEX, bugün ETHPoW için vadeli işlemleri başlatacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ETHPoW vadeli işlemlerinin birkaç gün içinde başlatılacağı aktarıldı.
12:00
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para türev borsası BitMEX, bugün yaptığı duyuru ile ETHPoW için vadeli işlemleri başlatacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, ETHPoW vadeli işlemlerinin birkaç gün içinde başlatılacağı, şu anda platformun testnet’inde vadeli işlemlerin test edilmesi amacıyla kullanılabilir olduğu aktarıldı.

ETHPoW İşlemleri Başlıyor

Borsadan yapılan açıklamada, BitMEX araştırma ekibinin bir süredir The Merge güncellemesinin ardından Ethereum’da yeni bir ETH İş Kanıtı (PoW) kripto para biriminin ortaya çıkabileceği bir zincir bölünmesi olasılığını araştırdığı ve bu olasılığın güçlü bir ihtimal gibi görünmesinden dolayı ETHPoW vadeli işlem sözleşmelerinin başlatılacağı belirtildi.

Bu bağlamda yatırımcılar, ETHPoW ile ilgili olarak, ETHPOWZ22 ile önümüzdeki birkaç gün içinde işlemler gerçekleştirebilecek. Tether (USDT ERC-20) teminatlı sözleşmenin işlemlere açılmasıyla yatırımcılar 2 kata kadar kaldıraçla ETHPoW’da alım satım yapabilecek.

ETHPOWZ22, USDT (ERC-20) ile teminatlandırılmış doğrusal bir vadeli işlem sözleşmesidir. Normal bir vadeli işlem sözleşmesine benzer şekilde çalışıyor, ancak oldukça spekülatif bir sözleşme olmasından dolayı diğer vadeli işlem sözleşmeleri arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkların nedeni ise ETHPoW’un henüz piyasaya sürülmemiş ve asla piyasaya sürülmeme ihtimalinin bulunmasından kaynaklanıyor.

BitMEX, ETHPoW için henüz gözlemlenebilir bir fiyat olmadığı için fiyatta son fiyat işaretlemesini kullanacak. Sözleşmeyi manipülasyona karşı korumak için, her saat başı olarak belirlenen limit arttırma ve limit düşürme fiyatlarını, işaret fiyatının +/- yüzde 20’si olarak kullanılacak. Trader’lar, limit artırma fiyatının üzerinde veya limit düşürme fiyatının altında teklif veremeyecekler.

ETHPoW Nedir?

Uzun bir bekleyişin ardından Ethereum nihayet Eylül’de The Merge sürecine başlamaya hazırlanıyor. En önemli Ethereum geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko, 14 Temmuz’daki bir geliştirici görüşmesinde The Merge için 19 Eylül’ün planlandığını açıkladı. Planlanan tarihten itibaren Proof of Work madenciliği tamamen kapatılacak ve The Merge’nin ilk büyük adımı atılmış olacak.

The Merge’yi beklerken Ethereum madencilerinin bir kısmının artık ETH madenciliği yapamayacak olmalarından dolayı Proof of Work’ü Proof of Stake’e tercih ederek mevcut Blockchain’i desteklemeye devam edeceği konuşulmaya başlandı. Yakın tarihli bir konferansta konuşan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, ETHPoS’u beğenmeyen kullanıcılarının her zaman Ethereum Classic’i kullanabileceğini belirtti. Nitekim 29 Temmuz 2022’de Çin’deki madencilik ekosisteminin en büyük oyunculardan biri olan Chandler Guo, Ethereum PoW zincirinde madenciliğe devam etmeyi planladığını belirtti.

Bir kesim Ethereum madencisinin yaklaşımı ile Ethereum PoW Blockchain’in hayatta kalması ve genişlemeye devam etmesiyle ortaya çıkacak olan yeni kripto paranın ETHPoW olarak adlandırılabileceğini düşünüyor. Yani The Merge’nin ardından mevcut Ethereum ETHPoS (bildiğimiz Ethereum) olarak yoluna devam edecekken, mevcut Proof of Work protokolündeki Ethereum ise ETHPoW olarak yoluna devam edebilir.

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