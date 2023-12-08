Kripto Piyasasının “Ölü” İlan Edilmesi Ne Anlama Geliyor? Uzman İsimlerden Kripto Yorumu

Kripto para piyasasında başta Bitcoin olmak üzere ayı piyasaları sırasında kripto varlıklar birçok kez neşeyle ölü ilan edildi ancak bazı uzmanlar bu durumun gerçekleşmesi için gerçekten aşırı bir dizi olay yaşanması gerektiğini söylüyor. Bitcoin’in ana akım medya kuruluşları tarafından kaç kez ölü ilan edildiğini takip eden bir web sitesi olan 99Bitcoins’e göre piyasa değerine göre en büyük kripto 2010’dan bu yana 474 kez ölü ilan edildi.

Kripto Piyasasını Ölü İlan Etmek Basit Değil

Genellikle bu tarz ilanlar Bitcoin’in uygulanabilir bir varlık olmadığının kanıtı olarak kripto karşıtları tarafından destek görür ancak kripto piyasasını ölü ilan etmek o kadar basit olmayabilir, en azından alandaki bazı uzmanlara göre.

BNB Chain’in iş geliştirme müdürü Tomasz Wojewoda, 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bu yana özellikle sert bir düşüş yaşansa da Bitcoin ve kripto piyasasını bitirmek için bir ayı piyasası ya da kripto kışından daha fazlasının gerekeceğinden emin.

Ayı piyasası, kripto varlıkların en az %20 düştüğü ve düşmeye devam ettiği bir dönem ile başlarken kripto kışı ise piyasada işlem gören varlık fiyatlarının uzun süre düşük seyrettiği bir dönemdir. Tomasz Wojewoda, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Kripto piyasası ekonomideki herhangi bir piyasa gibi dalgalar halinde hareket eder ve piyasa duyarlılığına bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru eğilim gösterir. Piyasa çok sayıda ayı piyasasından geçti ancak tarihsel olarak piyasanın benzer eğilimlerden kurtulduğunu gördük.”

Yasal Düzenlemeler Kriptoyu Yok Edemez

Bankacılık düzenleyicileri; bir dizi dava ve korkutucu bir düzenleyici önlemler seli oluşturarak kripto piyasasını yok etmeye veya parçalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bunun sektör için kıyamet senaryosu anlamına gelebileceğine dair korkular hala devam ediyor.

Başkan Gary Gensler liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto firmalarına karşı özellikle agresif davranıyor. Gensler’e göre kurum 2023 yılında 500’den fazla bağımsız dava da dahil olmak üzere 780’den fazla yaptırım davası açtı.

Bu davalara ve düzenleyici koşullara rağmen kripto piyasası ve Bitcoin yine de hayatta kaldı. Yasal düzenlemelerin gelmesi yavaş oldu ve bazı durumlarda ciddi zararlara neden oldu. Wojewoda, bir tür düzenlemenin nihayetinde sektör için iyi bir şey olabileceğini ve kripto piyasasının yok olmayacağını düşünüyor: