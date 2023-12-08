Haberler

Kripto Piyasasının “Ölü” İlan Edilmesi Ne Anlama Geliyor? Uzman İsimlerden Kripto Yorumu

Özet

  • Kripto piyasası 2010'dan beri ana akım medya tarafından "ölü" ilan edildi.
  • Bu durum ise birçok yatırımcı ve analist tarafından ciddi eleştiri aldı.
  • Uzmanlara göre kriptoyu "ölü" ilan etmek o kadar basit değil.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında başta Bitcoin olmak üzere ayı piyasaları sırasında kripto varlıklar birçok kez neşeyle ölü ilan edildi ancak bazı uzmanlar bu durumun gerçekleşmesi için gerçekten aşırı bir dizi olay yaşanması gerektiğini söylüyor. Bitcoin’in ana akım medya kuruluşları tarafından kaç kez ölü ilan edildiğini takip eden bir web sitesi olan 99Bitcoins’e göre piyasa değerine göre en büyük kripto 2010’dan bu yana 474 kez ölü ilan edildi.

Alt Başlıklar
Kripto Piyasasını Ölü İlan Etmek Basit DeğilYasal Düzenlemeler Kriptoyu Yok Edemez

Kripto Piyasasını Ölü İlan Etmek Basit Değil

Genellikle bu tarz ilanlar Bitcoin’in uygulanabilir bir varlık olmadığının kanıtı olarak kripto karşıtları tarafından destek görür  ancak kripto piyasasını ölü ilan etmek o kadar basit olmayabilir, en azından alandaki bazı uzmanlara göre.

BNB Chain’in iş geliştirme müdürü Tomasz Wojewoda, 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bu yana özellikle sert bir düşüş yaşansa da Bitcoin ve kripto piyasasını bitirmek için bir ayı piyasası ya da kripto kışından daha fazlasının gerekeceğinden emin.

Ayı piyasası, kripto varlıkların en az %20 düştüğü ve düşmeye devam ettiği bir dönem ile başlarken kripto kışı ise piyasada işlem gören varlık fiyatlarının uzun süre düşük seyrettiği bir dönemdir. Tomasz Wojewoda, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Kripto piyasası ekonomideki herhangi bir piyasa gibi dalgalar halinde hareket eder ve piyasa duyarlılığına bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru eğilim gösterir. Piyasa çok sayıda ayı piyasasından geçti ancak tarihsel olarak piyasanın benzer eğilimlerden kurtulduğunu gördük.”

Yasal Düzenlemeler Kriptoyu Yok Edemez

Bankacılık düzenleyicileri; bir dizi dava ve korkutucu bir düzenleyici önlemler seli oluşturarak kripto piyasasını yok etmeye veya parçalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bunun sektör için kıyamet senaryosu anlamına gelebileceğine dair korkular hala devam ediyor.

Başkan Gary Gensler liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto firmalarına karşı özellikle agresif davranıyor. Gensler’e göre kurum 2023 yılında 500’den fazla bağımsız dava da dahil olmak üzere 780’den fazla yaptırım davası açtı.

Bu davalara ve düzenleyici koşullara rağmen kripto piyasası ve Bitcoin yine de hayatta kaldı. Yasal düzenlemelerin gelmesi yavaş oldu ve bazı durumlarda ciddi zararlara neden oldu. Wojewoda, bir tür düzenlemenin nihayetinde sektör için iyi bir şey olabileceğini ve kripto piyasasının yok olmayacağını düşünüyor:

“Küresel düzenlemeler kriptonun büyümesini etkileyebilir ancak dünya çapında daha fazla ülkenin kriptoyu benimsemesiyle, bunun kriptonun ‘ölmesi’ için bir neden olacağını sanmıyorum. Sektördeki düzenlemeler iyi bir şeydir. Kullanıcıları güvende tutar ve net bir çerçeve sektörün bu çerçeve etrafında inşa edilmesini sağlar.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Stake Protokolü Babylon Yatırım Turunda 18 Milyon Dolar Topladığını Açıkladı

Rusya’da Sınır Ötesi Ödeme Platformu Exved Resmi Olarak Faaliyete Geçti

Kripto Dostu Şirketin Satış Çılgınlığı Sürüyor! Son Rakamlar

Google’dan Yapay Zeka Sektörüne Yönelik Adım: Gemini’nin Dikkat Çeken Özellikleri Neler?

Ark Invest’ten Dikkat Çeken İşlemler: COIN ve GBTC Satışları Devam Ediyor

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Analistlerin Yeni Bitcoin (BTC) ve Kripto Tahminleri, Olası Senaryolar Sıralandı
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Binance Borsasındaki 3 Altcoine Coinbase Müjdesi
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Binance Borsasındaki 3 Altcoine Coinbase Müjdesi
COINBASE
Analistlerin Yeni Bitcoin (BTC) ve Kripto Tahminleri, Olası Senaryolar Sıralandı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: SEC Sinyali Şimdi Verdi, Kriptoda Heyecan Üst Düzeyde
BITCOIN Haberleri
Kripto Piyasasında Yaşanan Yükseliş NFT Piyasasına Yansıdı: İşte Dikkat Çeken Veriler
NFT
Lost your password?