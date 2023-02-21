Bu sefer neden düşüyor? Kripto paraları tam bir yıl önce de aynı şey düşürmüştü. İşte detaylar.

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Kripto para piyasaları için oldukça zorlu bir haftaya girdik ve Bitcoin fiyatı tekrar 25.000 doları test ettikten sonra düştü. Bitcoin uzun süredir bir direnci bu kadar fazla test etmemişti. Sık aralıklarla devam eden direnç testlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Sorun şu ki bu tarz başarısız testlerin sonucu bu haftanın gelişmelerini de göz önünde bulundurursak farklı sonuçlar doğurabilir.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Geçtiğimiz yıl bugünlerde Rusya devlet başkanı Putin ulusa seslendi. O günden sonra da kripto paraları düşmesinin bir sebebi Ukrayna savaşı oldu. Savaşı resmen ilan eden Putin tam 1 yıl sonra bugün yeniden ulusa sesleniş konuşmasını yapmak üzere kamera karşısına geçti. Kripto para piyasaları gelecek yeni şiddetli adımların duyurulması endişesiyle satışlar yaşadı. Ancak Rusya devlet başkanı beklenen büyük şeyi açıklamadı. Rusya ekonomisi %2,5 civarında küçüldü ve mücadeleye devam edeceğiz mesajı verildi.

Ancak son 2 gündür Rusya merkezli kaynaklar sürekli olarak bugün çok büyük bir duyurunun yapılacağı spekülasyonunu yayıyordu. Eğer bir sürpriz görmezsek akşam saatlerinde Bitcoin’in tekrar toparlandığını görebiliriz.

Ufak bir detay, bu cümleler Putin’in blockchain tabanlı para birimi projesiyle ilgili olabilir.

“Dolardan bağımsız bir bankacılık sistemi oluşturmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz”.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Aralık ayında biri size 25.000 dolarlık direnç bölgesinin bu denli test edileceğini söyleseydi haklı biçimde buna inanmazdınız. Herkes fiyatların 15.500 dolar altına ne zaman düşeceğini beklerken 2023 yılında Bitcoin ve kripto paralar sürpriz bir yükseliş başlattı. Birçok indikatörün dip bölgede olduğu ve uzun süre zaman geçirdiği bir ortamda bu ne denli sürpriz oldu? Elbette tartışılır ancak herkes bu çöküşün diğerlerine benzemediği hissiyatına kapılmıştı. Tıpkı diğer ayı piyasalarında olduğu gibi.

Bitcoin bugün Putin’in ulusa seslenişinin de etkisiyle 25.000 doları son kez test ettikten sonra 24.200 dolarlık destek alanına çekildi. Bu bölge korunduğu sürece ilerleyen saatlerde yeniden 25.000 doları test etmesi beklenebilir. Açığa satış yapanlar heyecanla 21.200 bandına kadar düşüş hareketinin başlamasını bekliyor ancak BTC her seferinde onları hayal kırıklığına uğratıyor. Hacimli alımlarla birlikte devam eden testler Binance tahtasında direnç bölgesini zayıflattı ve 25.800 dolar üzerinde kapanışların 29.500 dolara kadar hızlı bir yükselişi desteklemesi bekleniyor. Ocak rallisinde gördüğümüz şey tekrar edecekse olması gereken bu gibi görünüyor.