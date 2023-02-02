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Kripto Paralar İçin Bu Tarih Hayati Önem Taşıyor! Süre Uzatıldı Beklenti Büyüdü!

Kripto paraların en belalı olaylarından birinde gelişmeler sürmeye devam ediyor. Yaşananlar kripto çevrelerinde beklentiyi yükseltebilir.
13:05
2 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zor durumdaki kripto borsası FTX, yöneticilerin alacaklılara fon sağlama çabalarının ortasında Japonya ve Avrupa’daki iştirakleri için teklif verme süresini uzattı. Çarşamba günü yapılan mahkeme başvurusuna göre, teklif sahiplerine 8 Mart’ta yapılması planlanan açık artırma için son teklif verme tarihi olarak 26 Nisan olarak bildirildi.

Japonya ve Avrupa İçin Teklif Tarihi Uzadı

CEO John Ray III yönetimindeki FTX, Ocak ayında LedgerX, FTX Japan ve FTX Europe dahil olmak üzere FTX’in çeşitli iştiraklerini alacaklılara geri ödemek üzere açık artırmaya çıkarmak için mahkeme onayı almıştı.

Mahkemenin 1 Şubat’ta yaptığı başvuruya göre FTX, ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak FTX Japan ve FTX Europe’un satışı için son teklif tarihini ve revize edilen tarihleri uzattı.

Ön teklif verme tarihi 8 Mart, son teklif verme tarihi 19 Nisan, açık artırma tarihi ise 26 Nisan olarak belirlendi. Ayrıca FTX Japonya ve Avrupa iştirakleri için satış duruşması 1 Mayıs’ta yapılacak. Daha önce, FTX Japonya ve FTX Avrupa’nın her biri için 15 Mart son teklif verme tarihi, 21 Mart açık artırma tarihi ve 27 Mart satış duruşması tarihi olarak belirlenmişti.

Ayrıca, Japon iştiraki müşteri fonlarını iade etme prosedürünü başlattı ve varlıkların bu ay içinde müşterilere iade edilmesi bekleniyor. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı Ocak ayında yaptığı açıklamada, FTX Japan’ın sahibi değişse bile lisanslarını kaybetmeyeceğini söyledi.

Sam Bankman-Fried Fonlarını Arıyor

Yeni CEO John Ray III yönetimindeki FTX alacaklılara fonlarını iade etmeye çalışırken, eski CEO Sam Bankman-Fried FTX yetkilileriyle gizlice iletişim kurmaya ve fonlarının iadesini talep etmeye çalışıyor.

Çarşamba günü, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, Sam Bankman-Fried’e karşı geçici bir kısıtlama emri çıkararak FTX ve Alameda Research’ün mevcuveya eski çalışanlarıyla iletişim kurmasını engelledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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