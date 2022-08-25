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Kripto Paralar Hızlı Bir Düşüşe Hazırlanıyor Olabilir!

Önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarını neler bekliyor? Yatırımcılar kısa vadede nasıl bir piyasayla karşılaşacak?
22:41
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 21.500 dolardan alıcı buluyor. Piyasadaki belirsizlik ise sürüyor. FED yetkililerinden gelen son açıklamalar ise 75bp faiz artışına işaret ediyor. Makro ekonomik gelişmeler nedeniyle baskılanan kripto para ve hisse senedi piyasaları büyük bir düşüşe hazırlanıyor olabilir. Güncel veriler ayıların yüzünü güldürüyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Kripto para piyasaları en güçlü günlerinden %74 düştü. Bitcoin tarafından toparlanma işaretleri olmasına rağmen sektörün geleceği konusunda belirsizlik var. Bitcoin fiyatı, fiyatın %10 düşmesinden sonra son iki ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Basın zamanında bile, BTC neredeyse hiç pozisyon değiştirmedi ve bir süredir 21 bin dolarlık direnç seviyesinde kaldı. Analitik platform Glassnode tarafından sağlanan verilere göre uzun vadeli sahiplerin (LTH) arzı ağır kayıplara tanık oldu. Uzun vadeli kayıp yaşayanların arzı 4.421 işlem gününün sadece 193’ünde bu seviyelerdeydi.

Glassnode bu durumun aşırı ayı piyasası stresine işaret ettiğini söyledi. Aynı zamanda bu veri daha fazla düşüşün de yaşanabileceği anlamına geliyor.

Kripto Paralarda Beklenti

Yazı hazırlandığı sırada LTH karlılığı için kırmızıdaki cüzdanların yedi günlük hareketli ortalaması (MA) 17,5 milyondan fazlaydı. Bu birkaç günde 1,5 milyon artış olduğunu gösteriyor. Bu durum Ethereum’a olan ilginin fazlalığından da kaynaklanabilir. Birçok yatırımcı Eylül ayındaki birleşme nedeniyle kısa vadeli bu fırsatı değerlendirmek için bu alana kaydı. Doğal olarak bu durum Bitcoin tarafında bir hacim kaybı neden oldu.

Yatırımcıların Bitcoin için 21.200 dolar seviyesini yakından izlemesi gerekiyor. Bu bölgenin altında kapanışlar 20.000 dolar seviyesindeki bir Bitcoin fiyatı doğurabilir. Birçok popüler analist piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu söylerken son düşüşü tahmin eden Capo, Root gibi birkaç analist BTC fiyatının yeniden 16.000 dolar seviyesine inmesini bekliyor. FED toplantısının yaklaştığını ve 75bp faiz artışının daha fazla konuşulabileceğini düşündüğümüzde, gerçekçi olanın daha fazla negatiflik olduğunu görebiliriz.

Özellikle altcoinlerde hızlı bir kayıp sürecine girme ihtimaline karşı yatırımcıların Bitcoin fiyatını yakından izlemesi gerekir.

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