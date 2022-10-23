Ufak bir hatanın bedeli bazen tüm paranız olabiliyor. Bugün FTX kullanıcıları bunu yaşayarak tecrübe etti. Kullanıcılar API istismarı nedeniyle ciddi miktarda para kaybetti. Peki siber saldırganlar API bilgilerini nasıl ele geçiriyor? Yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Son olayın detayları ve daha fazlası.
Wu Blockchain, 4 FTX kullanıcısının bir API istismarı nedeniyle milyonlar kaybettiğini bildirdi. Çinli kripto gazetecisi Colin Wu tarafından bildirildiğine göre mağdur, olayı ilk olarak hesabından 5000’den fazla kez DMG token alım/satımı yapıldığında fark ettiğini açıkladı. Mağdur daha sonra Bitcoin, FTX token, Ethereum ve diğer kripto paralardan toplam 1,6 milyon dolarlık alım yapıldığını ve bu paranın hesabından çekildiğini söyledi. Muhabir ayrıca bunun münferit bir olay olmadığını, üç mağdurun daha olduğunu doğruladı. FTX, hack olayının 3Commas trade platformu için API anahtarlarının sızdırılmasından kaynaklandığını iddia etti.
Bir başka FTX kullanıcısı Bruce, 22 Ekim tarihli bir Twitter mesajında FTX istismarının kurbanı olduğunu belirtti. Bruce, 21 Ekim’de meydana gelen olayda 1,5 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
Bu arada, kripto trade botu 3Commas ise bazı kullanıcıların oltalama yöntemiyle bilgilerini saldırganlara kaptırdığını iddia etti.
“Bu API anahtarları 3Commas web sitesinden alınmamıştır. Ancak bazı kullanıcıların yanlışlıkla 3Commas’ı taklit eden sahte web sitelerine hesaplarını bağlamış. Bu kimlik avı web siteleri kullanıcıların API’sini ele geçirdi ve daha sonra FTX’teki saldırı için kullanıldı.”
Şirket kendi müşterileri olmayan bazı kullanıcıların da benzer bir mağduriyet yaşadığını açıkladı. FTX ve 3Commas daha fazla kayıp yaşanmaması için şüpheli işleme konu tüm hesapların API’lerini pasif hale getirdi ve kullanıcılardan yeni API temin etmelerini istedi.
Kripto para yatırımcıları hackerların birinci öncelikli hedefi haline geldi. Bunun sebebi gayet açık, herhangi bir web sitesini hackleyen saldırganlar çok ciddi bir maddi kazanç elde edemiyor. Ancak birkaç kripto para cüzdanını hackleyerek milyonlarca dolarlık bir ganimete kavuşabiliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Son olayda olduğu gibi oltalama veya asıl ismiyle phishing yöntemiyle yapabiliyorlar.
Bu yöntemin hedefler için birçok dezavantajı vardır.
Peki bu tür saldırılardan korunmak için ne yapılmalı?